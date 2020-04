Coronavirus: la situazione in Svizzera

(it)

Coronavirus: écoles, commerces et restaurants pourront rouvrir le 11 mai

Coronavirus: the situation in Switzerland

Coronavirus: die Situation in der Schweiz

Asimismo, las escuelas de música podrán recomenzar sus actividades, siempre y cuando los cursos no excedan cinco personas.

Cabe recordar que el Gobierno puso en marcha el lunes 27 de abril un proceso trifásico de retorno a la normalidad. En la primera fase, los hospitales reanudaron la totalidad de sus actividades, volvieron a la labor los consultorios médicos y los servicios no colectivos (peluquerías, masajes), además de las tiendas de bricolaje y jardinería.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Apertura de restaurantes y museos antes de lo previsto 29 de abril de 2020 - 15:52 Dada la positiva evolución de la crisis sanitaria en Suiza, el Gobierno anuncia la aplicación anticipada de algunas medidas de desconfinamiento: apertura de restaurantes, museos y bibliotecas el 11 de mayo. Lo anterior, amén de la apertura de comercios y la reanudación de clases en la educación obligatoria, previstas inicialmente para esa segunda fase. “Logramos el primer objetivo de contener los contagios, ahora tenemos que aprender a vivir con el coronavirus”, subrayó la presidenta suiza, Simonetta Sommaruga, en conferencia de prensa este miércoles. Sommaruga, que también está al frente de la cartera de Transporte y Comunicación, advirtió que el procedimiento de desconfinamiento será progresivo y sin precipitaciones. Informó igualmente que las aerolíneas Swiss y Edelweiss, severamente golpeadas por la suspensión de actividades, podrán tener acceso a un crédito total de mil millones de francos con la caución del Gobierno. No más de cuatro comensales Por su parte, el ministro de Salud, Alain Berset, precisó que la mayor rapidez en la reapertura de restaurantes, museos y bibliotecas obedece a la mejora de la situación epidemiológica y esta, a las medidas implementadas para frenar los contagios y a la respuesta responsable por parte de la población. Al referirse a la reanudación de las actividades en el sector de la restauración, Berset precisó que solamente estarán permitidas cuatro personas por mesa y que debrá haber una distancia de dos metros entre las mesas. Reiteró que los comercios y las industrias que reanuden sus actividades tienen que garantizar las medidas de protección tanto de sus empleados como de los clientes. Cabe recordar que el Gobierno puso en marcha el lunes 27 de abril un proceso trifásico de retorno a la normalidad. En la primera fase, los hospitales reanudaron la totalidad de sus actividades, volvieron a la labor los consultorios médicos y los servicios no colectivos (peluquerías, masajes), además de las tiendas de bricolaje y jardinería. "Cuestión existencial" Para la segunda fase, que comienza el 11 de mayo, está prevista la vuelta a las aulas de los escolares de enseñanza obligatoria y la apertura del resto de los comercios. La reanudación de los servicios de restauración y la apertura de los museos y bibliotecas estaban contempladas en una tercera etapa, que ahora comienza el 11 de junio. Sin embargo, el decremento en los casos de contagios y decesos por coronavirus ha permitido adelantar la medida. Ello, además de que, como dijo Berset en referencia a los restaurantes, la reapertura es una “cuestión existencial”. Asimismo, las escuelas de música podrán recomenzar sus actividades, siempre y cuando los cursos no excedan cinco personas. Alain Berset indicó asimismo que los eventos de mil personas siguen prohibidos hasta finales de agosto. Explicó que la supresión de esa restricción será analizada en coordinación con los países vecinos y subrayó que se trata de un aspecto delicado toda vez que en las grandes concentraciones es muy difícil mantener las distancias y dar seguimiento a las cadenas de casos potenciales. Incremento de pruebas El ministro de Salud indicó igualmente que en el proceso de retorno a la normalidad, amén de la supresión gradual de restricciones, se llevará a cabo un mayor número de pruebas de diagnóstico, incluidas a personas asintomáticas que hubieran podido estar en contacto con personas contagiadas. “El 11 de mayo comienza una nueva normalidad”, indicó Berset. “Debemos tener paciencia, prudencia y seguir las recomendaciones. El ministro insistió en la necesidad de mantener la distancia social, de quedarse en casa lo más posible, y de continuar el teletrabajo. Por su parte, el ministro de Economía, Guy Parmelan, recordó que el impacto de la parálisis parcial de diversos sectores ha sido severo y que el 37% de la fuerza laboral del país se encuentra en situación de desempleo parcial. Por ello, dijo, es importante la reanudación de las actividades industriales simpre y cuando las condiciones lo permitan para evitar una recaída. Finalmente, se refirió a la realización de los exámenes de ingreso a la educación universitaria y señaló que los cantones podrán decidir su aplicación.