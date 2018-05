Suiza figura entre los países con mayor número de museos per cápita del mundo -más de 1.000- para responder a casi todas las preferencias y gustos.

Museos 17 de mayo de 2018 - 14:10 Suiza figura entre los países con mayor número de museos per cápita del mundo -más de 1.000- para responder a casi todas las preferencias y gustos. Desde las pequeñas colecciones de artefactos históricos regionales hasta la imponente arquitectura del Centro Paul Klee, dedicado a uno de los más famosos artistas de Suiza, el número de museos ha aumentado considerablemente en los últimos 60 años. El Museo Nacional de Suiza, que en realidad incorpora tres museos, ofrece exposiciones permanentes sobre la historia cultural suiza desde los primeros días del país hasta el presente. El Museo Suizo de Transporte, en Lucerna, expone múltiples medios de transporte y comunicación, entre los que figuran locomotoras, coches, barcos y aviones. Los Museos de Arte Moderno de Zúrich y Basilea, el Kunsthaus Zúrich y el Kunstmuseum Basel, albergan exposiciones de los más renombrados artistas del mundo. Visite la página de la Asociación Suiza de Museos para informarse sobre casi todos los museos del país.