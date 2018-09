Pero por ahora debe lidiar con avances aún dispares. El informe asegura que el sector recibió nuevos activos por 21 300 millones de francos suizos en 2017. Pero estos no se distribuyeron de manera proporcionalmente homogénea entre las instituciones. Siete bancos lograron atraer más de 1 000 millones de francos suizos de nuevos clientes, pero otros 12 observaron salidas de capitales de la misma magnitud. El resto de los bancos mantuvo un desempeño más o menos equivalente al del año previo.

Oportunidad de oro para la maltrecha banca privada Matthew Allen 24 de agosto de 2018 - 10:37 Ha llegado la hora de que los bancos privados suizos aprovechen a tope que, por primera vez desde la crisis financiera, las condiciones han mejorado sensiblemente, afirma KPMG. Pero la consultora teme que no todos los bancos están en posición de sacar provecho de un periodo en el que el sol brilla de nuevo para el sector financiero. El más reciente estudio anual sobre la banca privada suiza realizado por KPMG y por la Universidad de San Galo afirma que hay señales de optimismo tras una década oscura y pesimista para el sector financiero. Han aumentado las ganancias de los 90 bancos encuestados y también los activos que administran, y a finales de 2017, la plaza financiera helvética había gestionado 2,6 billones de francos suizos (2,65 billones de dólares). "El 2017 fue un año positivo para los bancos privados de Suiza; tras varios años de lucha contra el cambio estructural que provocó la crisis, por fin, tienen el viento a favor", refiere el informe Claridad en el desempeño de los Bancos Privados Suizos. Panorama de la banca privada suiza Los datos de KPMG y la Universidad de San Galo llegan tras hilarse varios años difíciles en los que se observaron: severos trastornos en los mercados financieros, un prolongado período de tasas de interés muy bajas y la extinción del legendario secreto bancario suizo, un pilar fundamental que explica el éxito que tuvo durante décadas la banca privada helvética. Un tumultuoso periodo que llevó a la banca privada suiza a compactarse, pasando de 163 entidades en 2010 a solo 107 al cierre de 2017. Según KPGM, la avalancha de quiebras, fusiones y adquisiciones que se observó, mermó considerablemente el sector, pero no lo aniquiló. Y los bancos tienen hoy una oportunidad de oro para dejar atrás este oscuro pasado. Competencia extranjera Pero el optimismo general que arropa al sector no es una realidad para todos los bancos, advierten los expertos. De las 90 entidades encuestadas, más de la mitad dio cuenta de un desempeño por debajo de la media, e incluso 23 bancos registraron pérdidas, aunque la situación general del mercado mejora. El informe expresa inquietud con respecto a los costos en los que incurrió la banca, especialmente en renglones como el pago de nóminas, que considera que están fuera de control. "Si los mercados vuelven a atravesar un periodo de recesión, muchos bancos privados estarán nuevamente en problemas", dice KPMG. Lo que terminaría beneficiando a otras plazas financieras también dedicadas a la gestión de activos a nivel global, como Singapur. Según la encuesta, en términos generales, la industria bancaria confía en que los mercados financieros seguirán mejorando, lo que les permitirá aumentar su número de clientes y atraer fortunas de reciente creación. Pero por ahora debe lidiar con avances aún dispares. El informe asegura que el sector recibió nuevos activos por 21 300 millones de francos suizos en 2017. Pero estos no se distribuyeron de manera proporcionalmente homogénea entre las instituciones. Siete bancos lograron atraer más de 1 000 millones de francos suizos de nuevos clientes, pero otros 12 observaron salidas de capitales de la misma magnitud. El resto de los bancos mantuvo un desempeño más o menos equivalente al del año previo.