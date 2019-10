El cambio climático preocupa a una parte importante de los electores suizos. ¿Les prestará atención el nuevo Parlamento y tomará decisiones cuanto antes? (Keystone / Samuel Golay)

Suiza ha elegido un nuevo Parlamento. ¿Qué significa el resultado electoral y qué consecuencias tendrá? Nuestro análisis de las elecciones legislativas.



1. Los suizos exigen más responsabilidad climática Fin del recuadro

Los votos que han ganado los Verdes (Partido Ecologista Suizo, PES, izquierda) y los Verdes Liberales (PVL, centro) reflejan que los ciudadanos suizos quieren una política más abierta, que vaya más allá de las fronteras nacionales. Suiza debe abrirse al mundo y asumir un papel más relevante.

La contribución de Suiza a la solución del la crisis climática es modesta. Pero los ciudadanos que han votado a los Verdes consideran que precisamente porque la amenaza que pesa sobre el medioambiente es global, Suiza debe asumir sus responsabilidades. El pequeño país alpino puede aportar su granito de arena en diferentes niveles: dispone de conocimientos, de tecnologías avanzadas y, sobre todo, de medios para innovar y emprender nuevos caminos. En otros países, las medidas para luchar contra el cambio climático pueden parecer un lujo. En Suiza, en cambio, ahora se han convertido en un deber. El país alpino puede convertirse así en una especie de laboratorio para otras naciones.

2. Un país con bases sólidas se abre a una nueva dinámica Fin del recuadro

Para que el Parlamento virara a la izquierda era suficiente un pequeño porcentaje. Sin embargo, el resultado ha sido mucho más que eso: juntos, los Verdes (PES) y Verdes Liberales suman cerca del 21% de los votos, lo que se traduce en 44 de 200 escaños en el Consejo Nacional (cámara baja). La Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora), aunque es la gran perdedora (11 escaños menos) de estos comicios, sigue siendo el partido con mayor representación en la cámara baja. Un duro golpe, según los estándares suizos. En Suiza, sin embargo, este desplazamiento es mucho menos marcado que en otros países europeos, donde se observa la erosión de los partidos tradicionales y los nuevos movimientos, en muchos casos más extremistas, celebran una victoria tras otra. En Suiza, el pueblo sigue siendo la autoridad suprema.

3. Los bloqueos tal vez se van a solucionar Fin del recuadro

Muchos ciudadanos suizos están decepcionados con los resultados de la última legislatura, porque no se ha avanzado o se ha avanzado poco en temas importantes para el futuro del país. Por ejemplo, en el caso de la revisión de la ley sobre CO2, los elevados costes del sistema de salud, las relaciones con la Unión Europea y la reforma del sistema de pensiones. El rechazo popular en las urnas, la amenaza de recurrir al referéndum, así como los conflictos entre las formaciones políticas han impedido los avances y han contribuido a que los parlamentarios incluso postergaran algunas decisiones.

La nueva configuración del Parlamento podría desbloquear algunos mecanismos y conseguir avances en algunos asuntos pendientes, sobre todo en materia de clima, política europea y políticas sociales. En todo caso, los parlamentarios recién elegidos han manifestado su voluntad de reemprender el camino del compromiso helvético.

4. La apuesta por la estabilidad tiene un precio Fin del recuadro

Hay muchas esperanzas puestas en el nuevo Parlamento, pero las relaciones de fuerza son prácticamente las mismas y no se vislumbran grandes cambios. Puede que se ponga el acelerador para despachar algunos asuntos, pero las grandes cuestiones seguirán pendientes durante mucho tiempo. Por ejemplo, el acuerdo marco con la Unión Europea: ningún partido ha querido quemarse los dedos durante la campaña electoral y posicionarse claramente en este espinoso tema. El cambio climático: un asunto sobre el que los políticos han debatido mucho, pero apenas han adoptado respuestas concretas. Y finalmente, el envejecimiento de la población, la financiación de las pensiones, la digitalización, el aumento de los beneficiarios de la asistencia social, la fractura campo/ciudad, los costes del sistema de salud y los problemas de la agricultura suiza. Un abanico de cuestiones que los políticos tienen que afrontar, si quieren evitar males mayores.

5. La representación de las mujeres mejora Fin del recuadro

En el Parlamento hay ahora una mayor presencia de mujeres. Flavia Kleiner, copresidenta del movimiento político Operation Libero, considera que el domingo fue un buen día para la democracia. El hecho que la cuestión de género, además del clima, fuera uno de los temas más importantes durante la campaña electoral, es señal de que “hay más conciencia sobre la problemática”. “No es suficiente con que los hombres tengan buenas intenciones hacia nosotras. Las mujeres no pueden estar representadas por hombres. La democracia es mejor si los dos sexos están representados de forma equitativa”, sentencia Flavia Kleiner. Y es que pese al avance de las mujeres en estas elecciones, los hombres siguen siendo mayoría en Parlamento.

6. Una nueva peli de suspense para conquistar el Gobierno Fin del recuadro

Regula Rytz, la presidenta de los Verdes, quiere que su partido tenga un representante en el Gobierno nacional. “Estamos preparados para el Consejo Federal”, ha declarado al diario Neue Zürcher Zeitung. Es una demanda legítima, dado el nuevo equilibrio de poder, pero no es urgente, sostienen los partidos burgueses (derecha y centroderecha): En Suiza no es costumbre no ratificar en el cargo a un ministro en funciones. Hay que esperar a que el éxito electoral se confirme. La cuestión ahora es que en el Parlamento hay una mayoría de centroizquierda y en el Gobierno, de derecha. El debate está lanzado y no cesará hasta la renovación del Gobierno en diciembre próximo.



