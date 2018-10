(it)

Las preocupaciones por el clima dan alas a los Verdes Urs Geiser 04 de octubre de 2018 - 17:00 Los partidos de centroizquierda pueden ganar terreno en las elecciones legislativas de 2019 a costa de la derecha, según el nuevo barómetro electoral. La seguridad social y el medioambiente son lo que más preocupa a los suizos. A excepción de los que viven en el extranjero, cuya principal inquietud son las relaciones con la Unión Europea. De los ocho principales partidos representados en el Parlamento helvético, la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) obtendría el 27,4% de los votos si las elecciones tuvieran lugar hoy – doce meses antes de la fecha prevista. No obstante, la UDC perdería alrededor del 2% de los votos respecto a las elecciones de 2015. Otro perdedor sería el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que no consigue frenar su declive, indica Michael Hermann, del instituto de investigación Sotomo. La encuesta fue realizada por encargo de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SRG SSR), a la que pertenece swissinfo.ch. Los dos principales ganadores serían los Verdes (izquierda) y el Partido Liberal Radical (PLR, derecha liberal). Sorprende que los liberales, un partido tradicionalmente vinculado a la iniciativa privada, logre tan buen resultado, cuando los asuntos que más preocupan a la población son el sistema de pensiones y los elevados costes del seguro médico obligatorio. De hecho, Hermann explica que “la fortaleza de los liberales resulta probablemente del debilitamiento de otros partidos políticos del centro o la derecha”. Es posible que la UDC pierda apoyo, pues las causas que defiende –la lucha contra la inmigración y defensa de la soberanía de Suiza– tampoco figuran entre las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Mientras, los demócratas cristianos no consiguen revertir su mala racha: pierden votos desde hace más de 40 años, según el instituto Sotomo. “El Parlamento suizo parece que dará un ligero giro a la izquierda”, afirma Hermann. De confirmarse esta tendencia, revertiría el resultado de las elecciones de 2015. Al mismo tiempo, el centro político perdería más terreno que en 2011. Actualmente el centroderecha ocupa 101 de los 200 escaños en el Consejo Nacional, la cámara baja del Parlamento suizo. El centroizquierda tiene una clara mayoría en la otra cámara, el Consejo de los Estados. El Barómetro electoral de la SRG SSR es una encuesta que realiza por internet el instituto de investigación Somoto. La segunda de seis encuestas se llevó a cabo entre el 13 y el 18 de septiembre. Se basa en datos válidos de 12 179 personas encuestadas, de las cuales 546 residen en el extranjero. El margen de error es de +/- 1,5%, según Sotomo. El instituto de investigación, con sede en Zúrich, realiza las encuestas por encargo de la SRG SSR con vistas a las elecciones parlamentarias del 20 de octubre de 2019. Suizos en el exterior Por primera vez, la encuesta incluye información sobre la colonia suiza en el extranjero. Lo que más preocupa a los expatriados son las relaciones de Suiza con la Unión Europea (47%), la reforma del sistema de pensiones (33%), así como el seguro médico (26%). Era de esperar, según explica Hermann, ya que la mayoría de los suizos en el exterior residen en un país miembro de la UE. La formación política más votada entre la denominada Quinta Suiza es el Partido Socialista (24%), seguido de la UDC (21%) y el PLR (19%). Sin embargo, Hermann advierte que las preocupaciones de los ciudadanos pueden cambiar en el transcurso de los próximos doce meses. A su juicio, es improbable que la elección de dos nuevos miembros del gobierno, prevista para diciembre, tenga repercusión en la campaña electoral para los comicios de 2019. El politólogo precisa que los porcentajes pronosticados son significativos para determinar la fuerza de un partido político y tienen una sólida base científica. Sin embargo, no permiten predecir la repartición de escaños en la cámara baja. La próxima encuesta por encarto de la SRG SSR está prevista para febrero de 2019.