Bloquean ayuda suiza de urgencia para Cuba 21 de abril de 2020 - 11:44 Organizaciones helvéticas denuncian el bloqueo de transferencias destinadas a aliviar la situación de emergencia en Cuba por el coronavirus, y la negativa de vender ventiladores a la isla por parte de empresas con sede en Suiza. “El bloqueo de Estados Unidos está imponiendo un peso enorme al sistema de salud del país y pone en peligro la vida de muchos cubanos”, señalan las organizaciones MediCuba Suiza y Suiza-Cuba, en un comunicado. Subrayan que Cuba, como casi todos los países del mundo, debe movilizar importantes esfuerzos para combatir la pandemia de COVID-19 y que hoy, más que nunca, la isla necesita medicamentos, alimentos, combustible, equipos médicos y acceso a divisas. Sin embargo, y a pesar de que el Gobierno de Suiza rechaza el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla hace ya casi 60 años, y mantiene relaciones históricas de amistad y cooperación con Cuba, los bancos suizos han interrumpido de forma casi total el tráfico de pagos internacionales a Cuba, indican las organizaciones. En los últimos días, simpatizantes de mediCuba-Suiza y de la Asociación Suiza-Cuba denunciaron que sus bancos habían bloqueado las transferencias de las donaciones que habían hecho para apoyar el proyecto de ayuda de emergencia #CubavsCovid19#CubavsCovid19. “¡Esta acción es simplemente inaceptable y viola los derechos y libertades de los ciudadanos suizos!”, subrayan las organizaciones. Anuncian que harán un llamado a esos bancos y, de ser necesario, a la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero, Finma. Imprescindibles ventiladores Denuncian igualmente la negativa de firmas con sede en Suiza de vender ventiladores a Cuba. “Invocando las sanciones comerciales, financieras y económicas de Estados Unidos, las empresas IMT Medical AG y Acutronic Medical Systems AG, negaron el pedido de ventiladores que la empresa cubana de importación y exportación Medicuba S.A. había realizado”. Hacen hincapié en que esos respiradores artificiales de alta tecnología son esenciales para el tratamiento de los pacientes afectados por COVID-19. Ambas empresas, descritas como líderes mundiales en el desarrollo y la fabricación de ese equipo, y que habían tenido tratos con Cuba anteriormente, fueron adquiridas por la empresa estadounidense, Vyaire Medical Inc. hace dos años. Esta última les ordenó suspender todas las relaciones comerciales con Cuba. El embargo contra Cuba, impuesto de manera unilateral por Estados Unidos y que ha sido condenado por la comunidad internacional, no solamente ha castigado a la población cubana desde hace décadas, sino que en estos momentos de pandemia adquiere matices criminales, enfatizan MediCuba y Suiza-Cuba. “Exigimos que Suiza, de acuerdo con su tradición humanitaria y diplomática, tome medidas para que Cuba pueda adquirir de los proveedores suizos habituales los equipos necesarios para combatir el COVID-19, por una parte; y por otra, que los bancos suizos no impidan las generosas donaciones de ciudadanos suizos a nuestras asociaciones. En términos más generales, exigimos que Suiza no sea cómplice de esta política estadounidense ilegal y criminal”, anotan las entidades helvéticas en su comunicado. Refieren igualmente que la semana pasada, un envío de ayuda de emergencia procedente China quedó bloqueado porque el principal accionista de la empresa transportadora es estadounidense, sujeto al embargo comercial sobre Cuba. Caso omiso a la ONU Estados Unidos y sus países aliados han hecho caso omiso al llamado de las Naciones Unidas de suspender los embargos en estos momentos en que la pandemia del coronavirus ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo y aún está lejos de ser controlada. “En este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”, subrayó la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en un comunicado el 24 de marzo. El papa Francisco también ha exhortado al levantamiento de los embargos e incluso se ha pronunciado por la condonación de las deudas externas de los países desfavorecidos. Solidaridad cubana Al triunfo de la Revolución, Cuba hizo de la educación y la salud los pilares fundamentales de su política, por lo que cuenta con un sistema sanitario que ha sido reconocido a escala internacional. A pesar del embargo impuesto por Estados Unidos, los cubanos han logrado mantener y desarrollar su sistema de salud con el apoyo de organizaciones como MediCuba, que tiene ramas en diversos países de Europa, incluida Suiza. Cuba comparte su experiencia en materia sanitaria en general y epidemiológica en particular, con diversos países del mundo, fue el caso con el brote del ébola en África, por ejemplo, y lo es ahora con el COVID-19, en Europa, incluida Italia, y en Latinoamérica.