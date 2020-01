Por otra parte, Suiza obtuvo de la Unión Europea el acceso provisional al sistema europeo de alerta precoz y de reacción (SAPR). Se trata de una plataforma de intercambio de informaciones sobre amenazas transfronterizas a la salud pública. Gracias a este acceso temporal (pues Suiza no pertenece a la Unión Europea) se podrán evaluar los riesgos de salud pública y poner en alerta en casos concretos a todos los miembros de la UE y Suiza.

En China, una docena de personas con el pasaporte suizo se encontraban en las últimas horas a la espera de ser repatriados, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores. Su titular, Ignazio Cassis, recordó que Suiza no está obligada a repatriar a sus conciudadanos. Si los peligros son muy importantes para Suiza, un retorno no se recomienda. En total, 4 156 suizos tienen su registro de residencia en territorio chino.

Si bien el riesgo de propagación del virus es alto en Suiza, no hay todavía casos detectados en el territorio del país alpino.

En Ginebra, le director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció la medida al tiempo que la epidemia ya se ha cobrado la vida de 170 personas. No sin antes advertir el gran trabajo que China realiza para combatir la epidemia. Entre las medidas, poner en cuarentena a cerca de 60 millones de habitantes de diversas ciudades del país.

