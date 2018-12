Habrá pocos días en que las dos nuevas ministras no aparecerán en los medios de comunicación. Recibirán muchas críticas, pero nunca podrán responder por sí mismas. No están específicamente entrenadas para ello.

Como ministro suizo, otra vida Peter Siegenthaler 31 de diciembre de 2018 - 12:37 Su función marcará sus vidas las 24 horas del día. A partir de este martes 1º de enero, Karin Keller-Sutter y Viola Amherd serán miembros del Gobierno suizo. A partir de entonces, ya no podrán dar un paso fuera de casa sin ser reconocidas. Stefan Nünlist, asistente de antiguos consejeros federales (ministros), nos habla de ello: Dondequiera que vayan, los ojos estarán puestos en ellas: · En su nuevo lugar de trabajo, en el que dirigirán a cientos de empleados, donde se espera de ellas decenas de decisiones por la mañana, a pesar de que apenas la víspera hayan recibido una avalancha de información sobre sus derechos y sus deberes, de expedientes, procesos de toma de decisiones en el gobierno y la administración o medidas de seguridad. · Durante sus apariciones públicas, donde un ejército de periodistas analizará cada una de sus palabras. · En el marco de su vida privada -o al menos en lo que queda de ella- donde serán reconocidos en todas partes. “Los miembros del Gobierno son personas muy públicas. Pero en nuestro país todavía pueden tomar el tranvía o, como Pascal Couchepin, pasear por la ciudad de Berna y tomar un café en cualquier parte”, explica Stefan Nünlist, asistente personal de los antiguos consejeros federales Jean-Pascal Delamuraz y Pascal Couchepin. “Típicamente suizo” La gente no se limitará a detenerse, a voltear cuando pasen y a saludarlas por su nombre. Muchos también querrán estrecharles la mano y entablar conversaciones espontáneas. “Delamuraz y Couchepin no se sentían incómodos. Por el contrario, estaban muy contentos con esos contactos personales. Quizás eso fue lo que los motivó a asumir el cargo”, considera Nünlist. “La mayoría de la gente se alegra de conocer a un miembro del Gobierno. Todavía hay mucho respeto y estima por el puesto y por quienes lo desempeñan. Es típicamente suizo”, agrega. Tanto Viola Amherd como Katrin Keller-Sutter tendrán ahora una segunda residencia en Berna o sus alrededores. En efecto, no volverán al fin de cada jornada al Valais y a San Gall, respectivamente, con un horario de trabajo que comienza a las 7 de la mañana y suele terminar después de las 22:00 o las 23: 00 horas. Al igual que sus otros cinco colegas, tendrán derecho a un vehículo de representación con conductor y a otro de función para su uso personal. Ellas mismos podrán elegir la marca y el tipo de este último, pero su precio está limitado a un máximo de 100 000 francos. La infraestructura gratuita disponible para los miembros del Gobierno también incluye líneas telefónicas fijas en zonas residenciales y un teléfono móvil. “Meteduras de pata” Todo un equipo de estrechos colaboradores tratará de evitar que los nuevos ministros “metan la pata”. Pero tarde o temprano, las bromas circularán inevitablemente sobre las “nuevas”, independientemente de que les preocupe o no. El predecesor de Katrin Keller-Sutter, Johann Schneider Ammann, generó la hilaridad en 2016 al aparecer en un video promocionando el Día del Enfermo en el que, con un tono de funeraria, señalaba que la risa era buena para la salud. “Aparentemente, incluso sus colaboradores personales no habían identificado de antemano el potencial cómico de esa aparición, de lo contrario no la habrían autorizado. Pero eso permitió llamar la atención, inclusive del presidente Obama”, señala Nünlist. “El hecho de que Schneider-Ammann hiciera más tarde bromas sobre eso indica que poseía la habilidad más importante para una persona de poder, a saber, mantener cierta distancia de sí misma”. Asumir sin replicar Habrá pocos días en que las dos nuevas ministras no aparecerán en los medios de comunicación. Recibirán muchas críticas, pero nunca podrán responder por sí mismas. No están específicamente entrenadas para ello. Sin embargo, el hecho de que los miembros del Gobierno siempre mantengan la calma obedece, según Nünlist, a la estructura de su personalidad especial que los hizo elegibles para el puesto. “En nuestro país, los magistrados tienen mucha experiencia política. Pueden priorizar los ataques y distinguir entre la crítica personal y la crítica de los hechos”, señala la exasesora. Con pocas excepciones, casi siempre son los miembros del Parlamento los elegidos para gobernar. Hay una razón para ello, explica: “En general, el Parlamento conoce muy bien a sus propios miembros y sabe a quién elige. Es un buen filtro para proteger a las personas de sí mismas. El trabajo requiere mucho, y hay ciertos prerrequisitos para ejercerlo”.