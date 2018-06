A pesar de las medidas adoptadas por sus miembros, la APCE aún no se ha repuesto del ‘caviargate’, un escándalo que se produjo tras los intentos de Azerbaiyán de influenciar a los parlamentarios con regalos en efectivo o en especie.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza presidirá Asamblea de Consejo de Europa 25 de junio de 2018 - 15:17 La senadora suiza Liliane Maury Pasquier fue elegida al frente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE). Es la primera vez que Suiza ocupa ese puesto desde 1972 y la socialista ginebrina es la cuarta mujer que preside ese organismo desde su creación en 1949. La legisladora ginebrina es miembro de esa institución, con sede en Estrasburgo, desde 2011 y encabeza el grupo socialista desde el inicio de este año. La institución enfrente serios retos, incluido el de fortalecer su credibilidad. A pesar de las medidas adoptadas por sus miembros, la APCE aún no se ha repuesto del ‘caviargate’, un escándalo que se produjo tras los intentos de Azerbaiyán de influenciar a los parlamentarios con regalos en efectivo o en especie. La institución, compuesta por 47 Estados miembros (incluida Suiza desde 1963) efectuó una investigación y adoptó una serie de medidas para protegerse contra los intentos de corrupción, pero aún debe recuperar la plena confianza de los ciudadanos, señaló Maury Pasquier. En entrevista con swissinfo.ch, la parlamentaria suiza comentó asimismo que sus conciudadanos tienen una buena imagen en la APCE como personas comprometidas. El Partido Socialista de Suiza celebró la elección de Maury Pasquier, “socialista de renombre internacional”, que fortalecerá la credibilidad del Consejo de Europa.