Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Otro revés para la V Suiza 13 de junio de 2018 - 13:42 La Cámara Alta rechazó este miércoles una moción que pedía que PostFinance acordara el mismo trato a los suizos expatriados que a sus conciudadanos en el país. La Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE) manifiesta su malestar. “La OSE está decepcionada de que el Consejo de Estados (Cámara Alta) se haya expresado en contra de los Suizos en el Extranjero”, subraya la entidad en un comunicado emitido este miércoles. Explica que los senadores rechazaron -30 votos contra 9 y 4 abstenciones- la moción 17.3626, que pedía que PostFinance admitiera a los ciudadanos suizos en el extranjero en los mismos términos que a los que están dentro del país. “No se ofrece ninguna solución a nuestros conciudadanos en el extranjero para un problema que ha durado 10 años”, deplora la OSE, entidad que representa a los 751 800 suizos residentes fuera de las fronteras helvéticas. Recuerda la representación de la V Suiza que desde 2008, los ciudadanos expatriados han tenido dificultades para mantener relaciones bancarias en Suiza en “términos razonables”. “Sin embargo, nuestros compatriotas emigran cada vez más por razones profesionales y por un corto tiempo, lo que hace que sea aún más necesario poseer una cuenta bancaria en Suiza. Este es particularmente el caso de la contratación de un seguro, las cotizaciones a la AVS, los fondos de pensiones o la gestión de ingresos y gastos relacionados algún inmueble", asienta la OSE.