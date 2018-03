"Que vivamos en Suiza o en el extranjero, formamos parte de este mundo. Lo que le sucede a nuestros vecinos - lejanos o próximos- no puede dejarnos indiferentes", declaró el presidente. "Allí dónde los individuos respetan su medio ambiente natural, allí dónde se ayudan mutuamente, allí dónde se encuentran con respeto, originan la esperanza y crean perspectivas. Crean así una casa común. Comprometámonos pues para que, sobre esta Tierra, todos puedan tener una casa común donde vivir". swissinfo

Por una Suiza abierta y solidaria 31 de julio de 2006 - 21:20 En su discurso del 1º de Agosto, dirigido a los suizos en el extranjero, el presidente de la Confederación Helvética lanza un llamado a la apertura y la solidaridad. País privilegiado, "Suiza no puede cerrar los ojos a los problemas del mundo", estima Moritz Leuenberger. Con ocasión de la fiesta nacional del 1º de Agosto, el presidente de la Confederación Helvética, Moritz Leuenberger defendió la idea de una Suiza comprometida con la comunidad y abierta al mundo. Una Suiza a la imagen de la que escogió convertirse en miembro de la ONU, la que considera que es "su deber ayudar a la gente a construir un país digno de este nombre", más que "complacerse con un pequeño papel al margen de la escena internacional". Dirigiéndose a sus conciudadanos que viven en el extranjero, Moritz Leuenberger recordó que hoy, en tiempos de Internet y de los transportes modernos, "la Tierra se hizo más pequeña" y el mundo, "un pueblo global". Enormes disparidades "Este pueblo global podría ser una sociedad solidaria y una tierra de acogida para todos". Pero "la realidad es muy diferente", lamentó el presidente de la Confederación Helvética, al recordar que hay enormes disparidades en el mundo. "Algunos pueden ir donde les parece bien, comer lo que les gusta, tienen acceso a la formación, a todas las infraestructuras y a todas las comodidades que ofrece el mundo moderno. Pero otros sufren de hambre, son condenados a vivir bajo el yugo de una dictadura o bajo la amenaza de la miseria, de la guerra o de una catástrofe natural". Casa común "Que vivamos en Suiza o en el extranjero, formamos parte de este mundo. Lo que le sucede a nuestros vecinos - lejanos o próximos- no puede dejarnos indiferentes", declaró el presidente. "Allí dónde los individuos respetan su medio ambiente natural, allí dónde se ayudan mutuamente, allí dónde se encuentran con respeto, originan la esperanza y crean perspectivas. Crean así una casa común. Comprometámonos pues para que, sobre esta Tierra, todos puedan tener una casa común donde vivir". swissinfo Datos clave El Pacto del Rütli de 1291, donde los cantones de Uri, Schwyz y Unterwalden se juraron lealtad eterna, está considerado como el acto de fundación de la Confederación Helvética. Desde 1891 Suiza celebra su Fiesta Nacional el 1 de agosto. Esa fecha fue declarada día festivo en todo el país en 1994. Contexto A finales del 2005, 634.216 suizos vivían en el extranjero (11.159 más que en el 2004). Dos tercios de los miembros de la Quinta Suiza viven en Europa. Tres cuartas partes de los suizos en el extranjero tienen doble nacionalidad. 105.000 están inscritos en los padrones electorales.