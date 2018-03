ABB, grupo especializado en tecnología y robótica duplicó sus utilidades durante el primer trimestre del 2007 con respecto a las obtenidas en el mismo lapso del año pasado. Concretamente, éstas pasaron de 204 millones de dólares (255 millones de francos) a poco más de 537 millones de dólares (623 millones de francos). Este jueves anunció (26.04) que la facturación, por su parte, creció 21% para sumar 6.200 millones de dólares, equivalentes a poco más de 7.850 millones de francos. Los pedidos fueron incluso más dinámicos –lo que anticipa que el segundo trimestre también será de buenas cuentas, ya que será en este lapso en donde se concreten muchos de los pagos- al crecer 21%. ABB refirió que todas sus divisiones y los mercados en los que está presente registraron una evolución favorable entre enero y marzo pasados. No obstante, y contra la tendencia que existe en otras ramas productivas, la región europea fue la más dinámica (analizada por la evolución de las ventas), según confirmó Fred Kindle, Presidente de ABB. No obstante, en el área de automatización, ABB espera que el crecimiento más fuerte se registre en Asia y América.

La favorable coyuntura económica mundial les permite desempeños que no habían observado en años.

Primer trimestre de auge para las empresas suizas 27 de abril de 2007 - 18:00 ABB, Nestlé, Novartis y Swiss presentan esta semana sus informes financieros correspondientes al periodo enero-marzo ante accionistas y mercados. La favorable coyuntura económica mundial les permite desempeños que no habían observado en años. Las empresas helvéticas entraron por la puerta grande al primer trimestre del 2007. Cuatro de las más grandes y rentables dieron a conocer esta semana a los mercados financieros sus resultados financieros correspondientes al periodo enero-marzo y, en todos los casos, las ganancias rebasaron las expectativas de directivos y analistas. La explicación: la dinámica coyuntura que vive la economía suiza desde hace casi cuatro años, misma que expertos externos como el Fondo Monetario Internacional (FMI); y de casa, como la Secretaría de Estado de Economía (Seco), han confirmado que se mantendrá este 2007. Los gigantes productivos pues gozan de la bonanza. ABB, duplica utilidades ABB, grupo especializado en tecnología y robótica duplicó sus utilidades durante el primer trimestre del 2007 con respecto a las obtenidas en el mismo lapso del año pasado. Concretamente, éstas pasaron de 204 millones de dólares (255 millones de francos) a poco más de 537 millones de dólares (623 millones de francos). Este jueves anunció (26.04) que la facturación, por su parte, creció 21% para sumar 6.200 millones de dólares, equivalentes a poco más de 7.850 millones de francos. Los pedidos fueron incluso más dinámicos –lo que anticipa que el segundo trimestre también será de buenas cuentas, ya que será en este lapso en donde se concreten muchos de los pagos- al crecer 21%. ABB refirió que todas sus divisiones y los mercados en los que está presente registraron una evolución favorable entre enero y marzo pasados. No obstante, y contra la tendencia que existe en otras ramas productivas, la región europea fue la más dinámica (analizada por la evolución de las ventas), según confirmó Fred Kindle, Presidente de ABB. No obstante, en el área de automatización, ABB espera que el crecimiento más fuerte se registre en Asia y América. Nestlé, crecerá más Por su parte, este lunes (23.04), Nestlé, dio cuenta a los mercados financieros de una facturación de 24.300 millones de francos suizos durante los primeros tres meses del año, monto 6,4% superior al registrado durante el mismo lapso del año pasado. El dato se convirtió en una suerte de brújula de lo que será el resto del ejercicio fiscal y en la razón por la cual el gigante alimentario de Vevey decidió corregir su expectativa de crecimiento del 2007, para ubicarla en 6%. La meta es viable aún cuando los costos de las materias primas que Nestlé utiliza para la elaboración de la mayor parte de sus productos se incrementarán entre 2,5 y 3,4% este año, según las previsiones del grupo. Peter Brabeck, presidente de Nestlé, aseguro que la rama más dinámica dentro de la compañía es la de alimentos y bebidas que durante los tres meses analizados registró un avance de 7,1%. Por su parte, en la división de Nestlé Waters también se consiguió un desempeño interesante, ya que las ventas crecieron 10%. En tanto, los productos farmacéuticos de Nestlé incrementaron su facturación 12,1%. En un recuento geográfico, el grupo suizo detalla que Europa se mantiene como la región en la que sus ventas siguen prácticamente estancadas (con un avance inferior al 2% durante el primer trimestre), contrastando con el repunte de 7,2% en América, y con el detonante real de sus cifras: una evolución de 10,3% en las ventas en Asia y África. Novartis, repuntan utilidades En tanto, la farmacéutica suiza Novartis anunció (24.04) que sus ventas mantienen una tendencia de crecimiento sin interrupción desde hace cuatro años. Durante el primer trimestre del 2007, avanzaron 18%, como resultado de una facturación equivalente a 9.820 millones de dólares (poco más de 12.240 millones de francos suizos). En tanto, las ganancias de la empresa repuntaron 11%, al totalizar 2.170 millones de dólares, equivalentes a 2.580 millones de francos suizos. El trimestre reportado a los mercados financieros tiene una peculiaridad incluye una ganancia excepcional (152 millones de francos suizos) derivada de la reciente venta que realizó Novartis a Nestlé de su división de Nutrición y Salud. Los medicamentos más vendidos entre enero y marzo de este año fueron Diovan (hipertensión);y Glivec (leucemia), cuyas ventas aumentaron alrededor de 15% en promedio. En tanto, la marca Sandoz, especializada en medicamentos genéricos, consiguió un repunte del 19%, y la de Consumer Health aumentó sus ventas 9%. Sobre los resultados, Daniel Vasella, presidente de Novartis confirmó, tras los datos del periodo enero-marzo, que la farmacéutica suiza volverá a registrar ganancias históricas este año. Swiss, en números negros La aerolínea Swiss, por su parte, actualmente filial de la alemana Lufthansa, dio a conocer también progresos en sus cifras. Sus ganancias sumaron 118 millones de francos, contra los 4 millones de los primeros tres meses del 2006. La compañía estima que esto se debe a que la economía mundial vive una coyuntura favorable y también a que la compañía ha realizado esfuerzos durante más de cuatro años por sanear sus cuentas. "Las sinergias derivadas de la integración entre Lufthansa y Swiss han permitido que el coeficiente de ocupación de los vuelos sea hoy de 77%, contra el 74% del año pasado. swissinfo, Andrea Ornelas Contexto Novartis surgió como empresa en 1996, tras la fusión de dos grandes del sector químico: Ciba-Geigy y Sandoz. Nestlé, basada en Vevey, Suiza, es líder mundial en el negocio de la alimentación, por encima de firmas como Unilever, Kraft y Danone La helvético-sueca ABB es líder en tecnología electrónica y automatización a nivel mundial. Su función primordial es producir equipos y robots que faciliten el trabajo de las diversas industrias, reduciendo sus costos fijos. Datos clave Nestlé cuenta con 25.000 empleados y tiene presencia en más de 109 países de los cinco continentes. Novartis vende sus productos en 140 países y tiene 98.000 empleados. ABB cuenta con 107.000 empleados y tiene presencia en 100 países.