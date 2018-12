Este contenido fue publicado el 19 de noviembre de 2018 11:00 19 de noviembre de 2018 - 11:00

La piscicultura tiene futuro en el Lago Victoria.

Empresas emergentes de países en desarrollo han recibido buenos consejos gracias al apoyo suizo. La fundación Swisscontact, cuyo objetivo es mejorar el entorno empresarial en algunos países, informó recientemente sobre proyectos de creación de empleo en Bosnia y Uganda.

La misión de Swisscontact es “promover el desarrollo económico, social y medioambiental ayudando a las personas a integrarse a la vida económica local”. La fundación, creada en 1959, cuenta con más de 1 400 empleados y gestiona 123 proyectos en 36 países. Trabaja en estrecha colaboración con el sector privado, pero no realiza campañas políticas, a diferencia de otras organizaciones suizas sin ánimo de lucro. Fin del recuadro

Erna Šoševic, de Bosnia, y David Olyabo, de Uganda, fueron invitados compartir sus experiencias en la reunión anual de Swisscontact en Zúrich en octubre, y ofrecieron una visión de los obstáculos que tuvieron que superar para iniciar sus negocios. La fundación suiza quería ofrecer algunos ejemplos tangibles de cómo se gasta su dinero.

Bosnia: una economía en transición

Casi un cuarto de siglo después de una guerra civil en la que murieron 100 000 personas, Bosnia y Herzegovina se mantiene como uno de los países más pobres de Europa. Jóvenes empresarios como Erna Šoševic están forzando el ritmo del progreso y desafiando las normas de una sociedad tradicional dominada por los hombres.

Erna, de 34 años y madre de dos hijos, dejó un trabajo fijo en una agencia de consultoría para iniciar su propio negocio. Desarrolló Bizbook, una plataforma en línea que ayuda a las empresas innovadoras de Bosnia a establecer contactos entre sí. Dice que aprendió a ser directora ejecutiva a través del Programa de Iniciativa Empresarial de SwisscontactEnlace externo, financiado por la Secretaría de Estado de Economía (SECOEnlace externo). El programa tiene como objetivo crear puestos de trabajo mediante el fortalecimiento del “ecosistema” empresarial a través de la tutoría y la formación.

Uganda: falta de inversión en los jóvenes

Swisscontact lleva a cabo un programa de tutoría similar en Tanzania y Uganda: U-LearnEnlace externo. El proyecto durará hasta 2021 y tiene como objetivo ayudar a un total de 15 000 jóvenes. Hasta la fecha, ha prestado apoyo a 4 546 personas. Según el 'World Factbook for Uganda' de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el país de África oriental sufre de “mala gestión económica, corrupción endémica y la incapacidad del gobierno para invertir adecuadamente en oportunidades económicas para una población joven en crecimiento”. Depende del apoyo de los donantes para impulsar el crecimiento a largo plazo.

En el marco del proyecto U-Learn de Swisscontact, se muestra a los formadores locales, maestros artesanos y empresarios cómo asesorar y apoyar a los jóvenes empresarios. David Olyabo, de 24 años, de Uganda, recibió ayuda del programa para establecer el negocio de piscicultura que ahora dirige.

Cerca del Lago Victoria, la familia de David vivía de la pesca. Su hermano financió las tasas universitarias de David con su salario, pero cuando se impuso la prohibición de pescar en el lago debido al agotamiento de las reservas, David se vio obligado a abandonar sus estudios. Fue entonces cuando se puso en contacto con Swisscontact para solicitar asesoramiento empresarial.

David dice que el grupo empresarial de 14 personas ha ganado hasta ahora 8 826 francos suizos (8 900 dólares) y que al final del segundo ciclo de producción espera haber triplicado sus ingresos. Tiene planes para reducir costos produciendo su propio alimento para peces y quiere expandir el negocio procesando y exportando pescado.

Origen del dinero de Swisscontact

Un objetivo de larga data de las Naciones Unidas es que los países desarrollados dediquen el 0,7% de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Como se puede ver en el gráfico siguiente, la mayor parte de la financiación de Swisscontact (65%) proviene de ‘mandatos federales’. Se trata de proyectos realizados por cuenta de la SECO o de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

Otro 20% de su financiación proviene de “varios clientes”. Se trata de mandatos de otros Estados donantes (por ejemplo, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, DFID, y de su equivalente sueco, SIDA) y de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial. Los donativos y contribuciones de fundaciones y empresas privadas que figuran en el informe anual de SwisscontactEnlace externo representan otro 10%.

Causas de la generosidad empresarial

Las empresas que donan a organizaciones benéficas legítimas pueden reclamar desgravaciones fiscales, deduciendo hasta un 20% de sus ingresos, pero esto no es una motivación fundamental para el comportamiento caritativo. Katrin Schnellmann, de Swisscontact, dice que la filantropía suele formar parte de la responsabilidad social corporativa (RSC), un modelo de negocio autorregulado que ayuda a una empresa a mantenerse socialmente responsable consigo misma y con sus grupos de interés.

La multinacional farmacéutica Novartis, con sede en Suiza, es uno de los donantes privados de Swisscontact. Su portavoz, Satoshi Jean-Paul Sugimoto, dice que la filantropía gana respeto a la empresa y, por lo tanto, es más probable que aumente la lealtad de los empleados y atraiga mejor personal a la empresa: “Creemos que existe una correlación (positiva) entre la retención y atracción de talento y ser un buen corporativo ciudadano. Ahora está claro que la generación del milenio, que constituye más de la mitad de la fuerza de trabajo en muchos países, tiende a tener grandes expectativas en cuanto a la responsabilidad empresarial”.

Pero dar caridad es solamente una pequeña parte del atractivo de una empresa, según Georg von Schnurbein, director del Centro de Estudios de Filantropía de la Universidad de Basilea. “Mucho más importantes son las actividades en los ámbitos medioambiental, social y, durante los últimos años, político”.

Novartis tiende a apoyar proyectos que están estrechamente relacionados con su actividad principal y su experiencia y que se consideran “sustentables”. Sugimoto explica: “Nuestros esfuerzos se centran en nuestros propios medicamentos y en nuestra experiencia científica para ayudar a los sistemas de salud a alcanzar sus objetivos de forma más rápida y eficaz”. Por ejemplo, Novartis contribuye con un proyecto de Swisscontact relacionado con la enseñanza de paramédicos en las zonas rurales de Bangladés.

Un paramédico comunitario en Bangladés, formado gracias al apoyo de Swisscontact.



Se ha sugerido que las grandes empresas bancaricen su actividad filantrópica para compensar cualquier publicidad negativa futura. Von Schnurbein rechaza esta idea. Cita como ejemplo a los fabricantes de automóviles que falsearon sus emisiones con dispositivos ilegales. “Nadie dice sobre Volkswagen en Alemania: ‘Sí, hicieron trampa, ¡pero mira todas sus donaciones caritativas!’”

¿Qué éxito tienen las empresas emergentes financiadas por Swisscontact?

Con un presupuesto de más de 100 millones de francos suizos en 2017, la mayor parte dinero de los contribuyentes, es fuerte la presión para tener éxito. Pero Katrin Schnellmann advierte: “El éxito debe ser evaluado caso por caso. Una empresa emergente apoyada por Swisscontact puede dejar de existir, pero el empresario puede haber creado, mientras tanto, otro negocio exitoso”.

A menudo, Swisscontact no es la única entidad que ofrece ayuda. Por ejemplo, David con su piscifactoría en Uganda recibió ayuda del gobierno tras el apoyo inicial de Swisscontact. Las empresas de nueva creación fundadas por David Olyabo y Erna Šoševic no solamente sobreviven, sino que también se expanden. Sin embargo, David, que también cría pollos, no pone todos sus huevos en una sola canasta. “Si el negocio de la piscicultura fracasa”, dice, “puedo obtener un pequeño ingreso de la avicultura”.



