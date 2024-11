Un suizo fundó las ferias económicas más grandes de Camerún

Pierre Zumbach vive en Camerún desde hace casi 45 años. Este economista curioso y emprendedor creó y ha hecho prosperar algunos de los eventos más importantes del país africano. Todo comenzó cuando, sin quererlo, heredó una fundación.

Cansado de viajar por el mundo debido a su trabajo, Pierre Zumbach, un ginebrino con raíces bernesas, decidió instalarse en Yaundé, Camerún, “el 1 de enero de 1980, a la edad de 50 años”. Para un macroeconomista como él la precisión es fundamental.

Este hombre, que pronto cumplirá los 95 años, se expresa con claridad y no hace alardes de su larga experiencia. ¿Por qué decidió instalarse en Yaundé? «Eso no se explica, es evidente. Hemos constatado que nos va bien”, dice. La capital camerunesa es, no obstante, todo lo opuesto a la calma helvética. Es una ciudad animada y bulliciosa en la que los tímpanos son importunados todo el tiempo por incesantes cláxones y el olfato se satura con los gases de los escapes. Pero es también una ciudad que tiene un sitio para todos y de la que Pierre Zumbach quedó prendado.

Hoy, tras haber vivido ahí durante casi 45 años, Zumbach se ha convertido en una importante figura de la vida económica camerunesa y en un interlocutor privilegiado frente a las autoridades suizas. Cuando nos reunimos con el economista, regresaba de encontrarse con la embajadora de Suiza en Camerún, quien asumió el cargo a principios de septiembre.

Vista del barrio de Bastos, ubicado en Yaundé, zona de embajadas y organizaciones internacionales. swissinfo.ch

«¿Qué hacemos con una fundación?»

Poco después de llegar a Camerún, Pierre Zumbach heredó una fundación ginebrina «por un franco simbólico». Un legado que procedía del director de una empresa de ingeniería a la que el suizo había brindado consultoría en el pasado.

Pierre Zumbach se preguntó entonces: «¿Qué se hace con una fundación en la actualidad? Con la ayuda de amigos -entre ellos un antiguo consejero federal-, un antiguo presidente del CICR y destacados empresarios suizos y alemanes de la época, Zumbach reflexionó hasta encontrar un campo de acción aún no cubierto por las miles de fundaciones ya existentes y que también era “útil”. Luego de algunos vaivenes en la ruta, decidió que la fundación Inter-Progress estaría al servicio de África.

Como economista, el ginebrino se interesa en asuntos relacionados con los fraudes cometidos en el comercio internacional. Un trabajo que le ha llevado a recibir cada vez más solicitudes para la realización de eventos de carácter económico.

Todo se acelera

«Y un día, el secretario ejecutivo de la CEMAC hizo una llamada”, recuerda Pierre Zumbach. La Comunidad Económica Monetaria de los Estados de África Central es una organización que reúne a Camerún, Chad, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y la República Centroafricana para promover el desarrollo económico de estos países en el seno de un mercado común. El funcionario quería promover a las empresas de la zona.

Palacio de Congresos, Yaundé. afravih2024.org

Pierre Zumbach se puso manos a la obra, conformó un equipo de trabajo que comenzó a viajar a distintos países y visitó alrededor de 600 empresas. El gobierno de Camerún prestó el Palacio de Congresos de Yaundé y, finalmente, se celebraron en 1999 las Jornadas de la CEMAC, una feria dedicada a empresas de todos los sectores.

Cuando la política se entromete

El encuentro reportó un gran éxito y se previó que sería realizado cada dos años. “Pero como suele ocurrir frecuentemente aquí, surgió un bloqueo de origen político”, narra el suizo. Al interior del Consejo de la CEMAC, tres miembros querían que el evento se celebrara de forma alternada en los distintos países miembros de esta comunidad económica. Otras tres personas deseaban que se mantuviera permanentemente en Camerún. Como no hubo acuerdo, las Jornadas de la CEMAC se extinguieron tras su primera edición.

Pero esta historia llegó a los oídos de Paul Biya, el presidente de Camerún, quien aún sigue en el poder. Biya consideraba que su país debía dar continuidad a esta feria económica y encargó a Pierre Zumbach su organización en 2002.

Ahora bajo el nombre de “Salón Internacional de la empresa Promote”, la feria superó todas las expectativas, según el suizo. “Pese a las dificultades que atraviesa Camerún, aquí hay mucha gente competente, bien formada, motivada y decente. Es una de las fortalezas de este sitio”.

Un freno inesperado

La feria comenzó a celebrarse cada dos años, sin contratiempos, hasta que llegó la pandemia de COVID-19. Las ediciones de 2020 y 2021 debieron cancelarse: “Se rompió la dinámica que había y surgieron problemas financieros”.

Una imagen de la feria multisectorial Promote, creada por Pierre Zumbach. Fundación Inter-Progress

La feria logró reanudarse en 2022. Hoy en día, la fundación busca colaboraciones privadas para compensar, entre otros factores, la caída de las subvenciones públicas que «a menudo son pagadas con demora”.

Pierre Zumbach lamenta también que la actitud de Suiza en el pasado haya podido impactar negativamente a las empresas. En 1996, la Confederación Helvética decidió cerrar su embajada en Yaundé, sustituyéndola exclusivamente por un consulado general que operó hasta 2007. «El cierre (de la Embajada) fue muy mal aceptado y ofendió a mucha gente en Camerún, incluida la comunidad empresarial”, dice el entrevistado.

Un empresario prolífico

Además de la feria Promote, el ginebrino ha fundado también la “Feria Internacional de los Negocios y el Comercio de Douala”, capital económica del país, que se celebra en abril, y la iniciativa conocida como “Yaundé de fiesta”.

El economista ginebrino está muy orgulloso de este último evento, que se celebra durante dos semanas cada mes de diciembre, y cuya vigésima edición tendrá lugar en 2025: «¡Es el principal evento no deportivo de Camerún! Y más allá de este éxito, está encantado con «la convivencia y el fomento de la paz social que implica la participación de personas de todos los estratos sociales”.

Ideas y un nuevo impulso

Pierre Zumbach ha dejado la presidencia de la Fundación Inter-Progreso debido a su avanzada edad, pero se mantiene muy activo. Pese a ello, comienza a reflexionar sin apuro en su jubilación.

El chalé que Pierre Zumbach construyó con la ayuda de carpinteros cameruneses. «Tengo aficiones que son útiles», dice bromeando. Cortesía de Pierre Zumbach

Pero esto no significa que el nonagenario tenga la intención de instalarse en una jubilación serena. “Ya sé cómo voy a mantenerme ocupado. ¡Voy a construir casas de madera!», dice. De hecho, Zumbach vive en un chalé en la parte alta Yaundé, que «disfrutó construyendo a lo largo de cinco años, cada fin de semana, junto con un equipo de carpinteros cameruneses».

En el futuro, le gustaría «animar a otras personas a construir casas basadas en este modelo» porque son durables, de fácil mantenimiento y son menos costosas que las construidas a base de hormigón, además de que son también más respetuosas del medioambiente.

Las relaciones entre Suiza y Camerún En 2023, un total de 253 ciudadanos suizos estaban registrados oficialmente en la Embajada de Camerún. Una Embajada que también es responsable de la República Centroafricana y de Guinea Ecuatorial. Países en donde residen otros 10 y 7 suizos, respectivamente. Las relaciones económicas entre Suiza y Camerún son de poca importancia. En cambio, la Confederación está muy presente en el sector humanitario, especialmente a través de las Naciones Unidas y de oenegés que reciben apoyo financiero helvético. Suiza participa principalmente en proyectos de fomento de la paz y el medio ambiente.

