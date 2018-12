«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

(it)

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también hizo un llamamiento a los políticos suizos para que no suavizaran las restricciones.

El 15 de junio, el Ejecutivo anunció planes para aliviar las restricciones a la exportación y permitir con ello a las empresas suizas del ramo vender armas a países que no las utilicen en una guerra civil interna.

Y finalmente, el Gobierno tomó una decisión este miércoles por la tarde. Anunció en un comunicado que decidió "no revisar la ordenanza sobre material de guerra" debido a que no existe el apoyo político necesario.

“Discutimos los pros y los contras y llegamos a la conclusión de que no sería realista ni inteligente seguir adelante con la liberalización [de la exportación de armas] en esta fase”, señaló el ministro, de acuerdo con ambos periódicos.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

“No es momento de facilitar venta de armas” 31 de octubre de 2018 - 13:06 Suiza renuncia a exportar armas a países en guerra interna. El ministro de Economía, Johann Schneider-Ammann, pidió posponer los planes para facilitar las exportaciones de armas suizas tras las críticas generalizadas de la opinión pública, informaron este miércoles los diarios ‘Tribune de Genève’ y ‘24 Heures’. “Discutimos los pros y los contras y llegamos a la conclusión de que no sería realista ni inteligente seguir adelante con la liberalización [de la exportación de armas] en esta fase”, señaló el ministro, de acuerdo con ambos periódicos. Y finalmente, el Gobierno tomó una decisión este miércoles por la tarde. Anunció en un comunicado que decidió "no revisar la ordenanza sobre material de guerra" debido a que no existe el apoyo político necesario. El 15 de junio, el Ejecutivo anunció planes para aliviar las restricciones a la exportación y permitir con ello a las empresas suizas del ramo vender armas a países que no las utilicen en una guerra civil interna. Esta posición desencadenó una tormenta de protestas. Un grupo interpartidario señaló que lanzaría una iniciativa popular para detener las exportaciones de material bélico, y en el Parlamento se adoptan medidas para que los legisladores tengan voz y voto al respecto. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también hizo un llamamiento a los políticos suizos para que no suavizaran las restricciones. Sin embargo, los representantes de la industria armamentística suiza se habían pronunciado a favor, ya que las exportaciones suizas de material de guerra han descendido en los últimos años.