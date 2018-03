Panorama actual del tunel de Kirchberg (BE).

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Se adelanta el proyecto "Tren 2000" 18 de julio de 2000 - 14:51 El fin de la primera etapa de construcción del programa "Tren 2000" se adelantará medio año antes de lo previsto. En diciembre de 2004 se pondrá en marcha el tramo Mattstetten-Rothrist, de 45 Km. que recorre el cantón de Berna hacia Argovia. La razón del adelanto en los planes es la adaptación de los horarios de los Ferrocarriles Federales Suizos, FFS, con los de las otras compañías europeas para el año 2005. El FFS anunció ese martes que el proyecto central de "Tren 2000", es decir el nuevo tramo de Mattstetten-Rothrist, se encuentra bajo presión y se debe evitar cualquier imprevisto. Pierre-Alain Urech, Director de la división infraestructura de FFS presentó en Langenthal, un panorama de los trabajos para la realización del proyecto. Aun quedan 4 años y medio para concluir con esta primera etapa de "Tren 2000", que deberá tener un costo de 6 mil millones de francos suizos, es decir, 1500 millones menos de lo previsto. Los avances del nuevo tramo ferroviario, que costará 1.600 millones de francos, son dos tuneles ya terminados en el pasaje de Emme y la galería de Murgenthal. La segunda etapa de las nuevas modificaciones iniciará en el 2011, que prevé un ritmo de dos trenes por hora en las líneas frecuentadas por los Intercity. Berna-Zúrich en menos de una hora A partir del 2005, los trenes denominados Intercity unirán Berna y Zúrich en 56 minutos, es decir 15 minutos menos del tiempo requerido actualmente. Igualmente la vía Berna-Lucerna recortará su tiempo de recorrido unos 15 minutos. swissinfo y agencias