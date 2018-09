(it)

El Consejo Nacional (cámara baja) no quiere conceder PC a los pensionistas que dispongan de un capital superior a los 100 000 francos. Además, pretende reducir en un 10% la suma de las prestaciones si la persona ha retirado antes de la jubilación el capital del denominado segundo pilar (caja de pensiones, previsión profesional).

Los costes de las PC aumentan año tras año debido a la evolución demográfica (cada vez hay más jubilados), por lo que el Parlamento debate posibles reformas. La derecha no solo quiere recortar las prestaciones complementarias, sino también que sea más difícil acceder a ellas para reducir así el número de beneficiarios. Por ello, durante el debate parlamentario los representantes de los partidos de derecha suelen referirse a menudo a los casos de abuso.

El monto de la ayuda depende de cada situación individual. Para calcularlo se comparan los ingresos (pensión y capital del que disponen) con los gastos reconocidos (alquiler, residencia para la tercera edad, gastos por enfermedad o minusvalía). Los alquileres anuales que se tienen en cuenta van hasta un máximo de 13 200 francos (en el caso de una persona sola) y de 15 000 francos (un matrimonio). Estos montos no han variado desde el año 2000, a pesar de que los alquileres han aumentado mucho, sobre todo, en las ciudades.

El Seguro de Vejez e Invalidez – AHVEnlace externo / IVEnlace externo (en alemán), AVSEnlace externo / AIEnlace externo (en francés)– debe cubrir el mínimo vital, según estipula la Constitución federal. Pero como en muchos casos las pensiones (la mínima es de 1 175, la máxima de 2 350 francos mensuales) no dan para vivir, se crearon las denominadas prestaciones complementariasEnlace externo .

El Parlamento suizo debate si reducir las denominadas prestaciones complementarias (PC). Se trata de las ayudas que el Estado concede a los jubilados que no llegan a fin de mes con su pensión. La partida del gasto público para las PC se ha duplicado desde el año 2000. La cámara baja quiere recortar más las PC que la cámara alta. ¿De qué se trata exactamente?

¿Me puedo permitir estos zapatos? Muchos pensionistas en Suiza no llegan a fin de mes con sus rentas del AHV/AVS e invalidez (IV/AI).

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Recortes que afectan a los jubilados necesitados Peter Siegenthaler 12 de septiembre de 2018 - 10:02 El Parlamento suizo debate si reducir las denominadas prestaciones complementarias (PC). Se trata de las ayudas que el Estado concede a los jubilados que no llegan a fin de mes con su pensión. La partida del gasto público para las PC se ha duplicado desde el año 2000. La cámara baja quiere recortar más las PC que la cámara alta. ¿De qué se trata exactamente? Casi 5 000 millones de francos costaron las prestaciones complementarias – Ergänzungsleistungen (en alemán) o Prestations complémentaires (en francés) el año pasado al Estado. Y de las ayudas se beneficiaron alrededor de 320 000 ciudadanos jubilados. ¿Qué son prestaciones complementarias? El Seguro de Vejez e Invalidez –AHV/IV (en alemán), AVS/AI (en francés)– debe cubrir el mínimo vital, según estipula la Constitución federal. Pero como en muchos casos las pensiones (la mínima es de 1 175, la máxima de 2 350 francos mensuales) no dan para vivir, se crearon las denominadas prestaciones complementarias. ¿Quién tiene derecho a PC? Solo pueden solicitarlas personas que cobran una pensión (AHV/AVS o IV/AI) y residen en Suiza. Cada caso se analiza individualmente. En el año 2017, por ejemplo, 322 800 personas recibieron prestaciones complementarias. ¿Cuánto reciben? El monto de la ayuda depende de cada situación individual. Para calcularlo se comparan los ingresos (pensión y capital del que disponen) con los gastos reconocidos (alquiler, residencia para la tercera edad, gastos por enfermedad o minusvalía). Los alquileres anuales que se tienen en cuenta van hasta un máximo de 13 200 francos (en el caso de una persona sola) y de 15 000 francos (un matrimonio). Estos montos no han variado desde el año 2000, a pesar de que los alquileres han aumentado mucho, sobre todo, en las ciudades. ¿Quién paga? Las prestaciones complementarias se financian íntegramente con fondos públicos (Confederación y cantones). Entre los años 2000 y 2015 los gastos en PC se han más que duplicado, hasta alcanzar cerca de 5 000 millones de francos al año. Y se prevé que esta cifra se elevará a 7 900 millones para el año 2033. ¿Solamente personas necesitadas? Los costes de las PC aumentan año tras año debido a la evolución demográfica (cada vez hay más jubilados), por lo que el Parlamento debate posibles reformas. La derecha no solo quiere recortar las prestaciones complementarias, sino también que sea más difícil acceder a ellas para reducir así el número de beneficiarios. Por ello, durante el debate parlamentario los representantes de los partidos de derecha suelen referirse a menudo a los casos de abuso. La izquierda quiere garantizar la financiación de las PC a largo plazo a través de la recaudación de impuestos. Sus representantes suelen mencionar el elevado coste de la vida en Suiza. “Una vida con prestaciones complementarias es una vida con el mínimo vital”, sostiene Silvia Schenker, diputada socialista. ¿Qué van a debatir ahora los diputados? El Consejo Nacional (cámara baja) no quiere conceder PC a los pensionistas que dispongan de un capital superior a los 100 000 francos. Además, pretende reducir en un 10% la suma de las prestaciones si la persona ha retirado antes de la jubilación el capital del denominado segundo pilar (caja de pensiones, previsión profesional). ¿Cómo reaccionan los suizos en el extranjero? El Consejo Nacional ha revocado su decisión de marzo pasado, según la cual en el futuro solo iban a recibir PC quienes hubieran cotizado al menos 10 años al AHV/AVS. Esta medida fue muy criticada por la Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE). Para la OSE, esta limitación habría discriminado a todos los suizos que han vivido en el extranjero.