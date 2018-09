Este contenido fue publicado el 16 de septiembre de 2018 11:00 16 de septiembre de 2018 - 11:00

Cuando llegó a Australia hace 22 años, le resultaba casi imposible encontrar buen pan. Hoy, Manuela Rocker, una suiza de 52 años que aparenta como mucho 40, residente en Australia, puede comprar allí incluso queso suizo. A esta apasionada por el deporte le encanta el ambiente playero de Sídney, pero echa de menos las largas noches de verano de Lugano.

swissinfo.ch: ¿Por qué se marchó de Suiza?

Manuela Rocker: Me fui de Suiza en 1995 por razones sentimentales. Durante los primeros meses me dediqué a explorar Sidney, esta ciudad tan bonita. El idioma no era un problema en absoluto porque ya tenía conocimientos elementales de inglés. Para mí el reto era conducir por la izquierda…



swissinfo.ch: ¿Piensa volver a Suiza un día?

M.R.: El mío fue un viaje sin retorno, si bien lo cierto es que pensé en esa posibilidad y en 2002 pasé once meses en Suiza – sólo para, a continuación, emigrar definitivamente a Australia.

No puedo descartar que un día regrese a Suiza… ¡Quién sabe lo que la vida nos depara! Pero soy feliz viviendo aquí con mi familia, así que no creo que regrese pronto.

A veces pienso que quizá mi hijo quiera estudiar una vez en Suiza, pero ahora sólo tiene once años, así que eso lo decidiremos cuando llegue el momento.

swissinfo.ch: ¿Qué tipo de trabajo hace ahora?

M.R.: Hago varias cosas. Tengo una joyería, en nuestra empresa joven (start-up) hemos inventado una bolsa de playa que se puede transformar en un vestuario, y también soy asesora de salud y estudio Nutrición. Me encantan todas estas actividades. Así la vida siempre es interesante.

swissinfo.ch: ¿Dónde vive exactamente?

M.R.: Vivo en las afueras de Sidney, a sólo una hora en coche, en un sitio que se llama ManlyEnlace externo, directamente junto a la playa. Vivo con mi marido, Carl, y nuestro hijo de 11 años, Jett.

Nos encanta el ambiente playero y nos divertimos mucho el fin de semana con nuestros amigos, llevamos a nuestro hijo a campeonatos de tenis, y nosotros también jugamos al tenis y al voley-playa. Somos una familia muy deportista.

Grandes admiradores de Roger Federer: Manuela Rocker ve un partido en la televisión con su familia..

swissinfo.ch: ¿Cómo es la cocina australiana?

M.R.: La comida es fantástica. Cuando llegué, hace 22 años, la cocina era bastante sencilla, y encontrar buen pan era casi imposible. Hoy uno encuentra todo lo que quiera… incluso excelentes quesos suizos... ¡Literalmente! Hemos encontrado un importador de queso suizo que es una auténtica joya. Cada año disfrutamos de unas cuantas fondues y raclettes por las tardes.

swissinfo.ch: ¿Qué le parece más atractivo en Australia que en Suiza?

M.R.: A mí me encanta el tipo de vida al aire libre en Australia, y el hecho de vivir directamente junto a la playa. Además, aquí la gente es muy tranquila, y eso para mí es un punto a favor.

swissinfo.ch: ¿Cómo ve Suiza a distancia?

M.R.: Naturalmente me mantengo en contacto con mis amigos y mi familia y me llama la atención que se quejan muchas veces de su vida...

Lo que he ido observando a través de los últimos años es que Suiza está cada vez más poblada... no recuerdo que hace muchos años fuera así.

Pero aparte de eso, Suiza, a juzgar por los artículos que leo en Internet, sigue siendo un país fantástico y a mí me encanta.

swissinfo.ch: ¿Cómo está la situación política en Australia?

M.R.: Sigo las noticias de vez en cuando, y como aquí es obligatorio votar, hay que estar al día de lo que ocurre. Algunas cosas me gustan mucho, otras no tanto. Pero pienso que eso ocurre en todas partes más o menos. En general se puede decir que vivimos muy bien en Australia, aunque a veces echo de menos el “saber hacer” de los suizos.

swissinfo.ch: ¿Participa en comicios suizos?

M.R.: No. Al principio sí, pero a mí personalmente me resultaba un poco raro dar mi opinión desde tan lejos. Pero no estoy segura de si fue una buena decisión dejar de votar… ¡Ya veremos!

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa de menos de Suiza?

M.R.: ¡Las montañas! Lo que más echo de menos son las preciosas montañas suizas y los largos días de verano. En Australia, incluso durante el verano, a las 20.30 el cielo ya está oscuro. ¡Echo tanto de menos las largas noches de verano de Lugano!

