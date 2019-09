Environmental activists arrested at Swiss banks

Activistas tiñen de verde el río Limmat en Zúrich 10 de septiembre de 2019 - 15:04 Activistas ecologistas vertieron el martes un tinte verde en el río que fluye a través de la ciudad más grande de Suiza en protesta por “el colapso inminente del ecosistema”. La policía inició una investigación sobre el incidente. De acuerdo con el periódico Neue Zürcher Zeitung, la policía de la ciudad descartó algún peligro para el público. La organización ecologista Extinction Rebellion Zurich se atribuyó los hechos en su página de Facebook y explicó que con la acción pretendía llamar la atención sobre “el inminente colapso del ecosistema y el sistema tóxico en el que nos encontramos”. Alrededor de 30 manifestantes navegaron por las aguas del teñido río, entre los puentes de Münster y Rathaus. El grupo dijo que el tinte era “uranina inofensiva, que tiene la toxicidad de la sal de mesa”. La uranina es un colorante fluorescente amarillo, verde y soluble en agua, que se utiliza para probar fugas en paredes, tuberías y tanques. El grupo anunció que llevará a cabo acciones similares en todo el país en los próximos diez días. La policía de Zúrich presentó un informe a la oficina del fiscal de la ciudad después de investigar posibles violaciones de la ley de protección del agua. Las autoridades están considerando la posibilidad de presentar cargos preliminares contra personas desconocidas.