O grupo ambientalista Extinction Rebellion ZurichLink externo assumiu em sua página do Facebook estar por trás da ação para chamar a atenção para o "colapso iminente do ecossistema e do sistema tóxico no qual nos encontramos".

A polícia continua investigando o incidente no centro de Zurique. Segundo informou o jornal NZZLink externo , com base nas averiguações iniciais, a polícia da cidade disse que não havia perigo para o público.

Cerca de 30 manifestantes desceram o rio verde brilhante no centro de Zurique, entre as pontes Münster e Rathaus

Ativistas ambientalistas despejaram tinta verde no rio Limmat, que atravessa a maior cidade da Suíça, em protesto contra "o colapso iminente do nosso ecossistema".

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Ativistas tingem rio de Zurique de verde 11. Setembro 2019 - 06:30 Ativistas ambientalistas despejaram tinta verde no rio Limmat, que atravessa a maior cidade da Suíça, em protesto contra "o colapso iminente do nosso ecossistema". A polícia continua investigando o incidente no centro de Zurique. Segundo informou o jornal NZZ, com base nas averiguações iniciais, a polícia da cidade disse que não havia perigo para o público. O grupo ambientalista Extinction Rebellion Zurich assumiu em sua página do Facebook estar por trás da ação para chamar a atenção para o "colapso iminente do ecossistema e do sistema tóxico no qual nos encontramos". Cerca de 30 manifestantes desceram o rio verde brilhante entre as pontes Münster e Rathaus na terça-feira (10) em protesto. O grupo disse que o corante era "uranina inofensiva, que tem a toxicidade do sal de mesa". A uranina é um corante fluorescente solúvel em água, que é usado para testar vazamentos em paredes, tubos e tanques. O grupo disse que realizará ações semelhantes em todo o país nos próximos dez dias. A polícia de Zurique disse que apresentou um relatório ao Ministério Público da cidade após investigar possíveis violações da lei de proteção da água.