Por qué algunos padres suizos eligen educar a sus hijos en casa Isobel Leybold-Johnson 21 de noviembre de 2019 - 10:00 En medio del debate sobre permitir la escolarización en casa en Suiza, ¿cuáles son las razones por las que los padres eligen educar a sus hijos en el hogar? La reciente decisión del Tribunal Federal de que no existe un derecho constitucional a la educación en el hogar en Suiza, tras una apelación de una madre que quería educar a su hijo superdotado en su casa, en el cantón de Basilea, ha puesto de relieve esta práctica y ha generado una gran cantidad de comentarios de los lectores. ¿Por qué, se preguntan algunos de nuestros lectores, los padres eligen educar a sus hijos en casa, dado que el sistema educativo del país se considera generalmente de alta calidad? Cada vez más popular En Suiza, la educación es competencia de los cantones, por lo que los 26 cantones tienen políticas diferentes sobre la educación en el hogar. Por esta razón, la madre presentó su apelación ante la máxima instancia judicial suiza, ya que su cantón natal de Basilea es uno de los más restrictivos en lo que respecta a la educación en el hogar. Según una encuesta reciente del periódico Tages-Anzeiger, actualmente hay más de 2 000 niños educados en cas en Suiza, con una tendencia al alza. En los cinco cantones principales, el número se ha duplicado o incluso triplicado en los últimos cinco años. Diferencias cantonales La escolarización en casa está permitida en 16 de los 26 cantones suizos. Según el Tages-Anzeiger, Vaud fue el país con más alumnos educados en el hogar (650), seguido de Berna (576), Argovia (246) y Zúrich (240). La ciudad de Basilea, que, entre otras cosas, exige que se demuestre que un niño no puede asistir a una escuela normal antes de que se le conceda el permiso, no tiene alumnos educados en el hogar en estas cifras. El Tesino de habla italiana tampoco está presente. Algunos cantones, como Vaud y Neuchâtel, simplemente exigen que se informe a las autoridades, pero en Berna y Ginebra hay que solicitar permiso para educar en el hogar. El Valais y Friburgo exigen incluso que los padres sean profesores cualificados. Zurich toma un camino intermedio: exigir una cualificación docente después del segundo año de escolarización en casa. Varios cantones, como el de Neuchâtel, e incluso el de Vaud, están adoptando medidas para endurecer las restricciones. Se ha presentado una moción al Parlamento para armonizar la educación en el hogar en todo el país. En general, los alumnos educados en el hogar en Suiza representan solo el 0,2% de los que asisten a la escuela obligatoria (entre los 6 y los 16 años de edad). En comparación, en los Estados Unidos, aproximadamente el 3,3% de la población en edad escolar es educada en el hogar. Vivir el ideal familiar Willi Villiger, presidente de la Asociación de Educación en Casa de Suiza, ha dicho en varias entrevistas en los medios de comunicación que la educación en el hogar fue practicada originalmente por un pequeño número de familias cristianas evangélicas en Suiza. Ahora es más popular entre las familias que quieren vivir de acuerdo con sus ideales, incorporando la educación a su vida diaria. Los padres que educan en el hogar a menudo temen que los niños puedan perder su "alegría natural de aprender" en la escuela, ha dicho el maestro y padre de diez niños educados en el hogar. Villiger también destaca otros dos grupos: los padres que no están satisfechos con la calidad de sus escuelas locales y los que se ven obligados a educar en casa debido a problemas psicológicos o de salud de sus hijos. Bilingüismo, niños superdotados, intimidación Esto concuerda con un artículo del profesor de derecho Johannes Reich de 2012 -uno de los pocos estudios sobre la educación en el hogar en Suiza- que, tras examinar las decisiones de los tribunales y los informes de los medios de comunicación sobre la educación en el hogar, llega a la misma conclusión. Añade factores como querer enseñar bilingüe, disfrutar enseñando a sus propios hijos, y atender las necesidades de los niños como otras razones. Otras consideraciones son las experiencias negativas en las escuelas regulares y privadas, incluso con el comportamiento de otros niños y la intimidación, y razones financieras, como no poder pagar una escuela privada. Algunos cantones también permiten la práctica para los jóvenes músicos que van de gira o para los niños cuyos padres van de gira. ¿Qué dicen los padres? Mientras que la madre del cantón de Basilea, involucrada en el caso de la corte federal, argumentaba que su sistema educativo local no estaba haciendo lo suficiente por su talentoso hijo y que su fe en el sistema estaba destrozada, estos padres en Vaud sacaron a su hijo mayor de la escuela mientras él estaba luchando. Al descubrir que les funcionaba, educaron a sus otros tres hijos en casa.