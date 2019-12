Sin embargo, en 2018 había 35 000 personas sin puesto de trabajo que habían agotado sus prestaciones del seguro de desempleo, una cifra que se ha estabilizado en un nivel elevado, dice CaritasEnlace externo . También había 360 000 personas a las que les hubiera gustado trabajar más pero no pudieron encontrar una oportunidad adecuada.

En Suiza, la pobreza aumentó 10% en un año 17 de diciembre de 2019 - 16:14 Aunque Suiza es rica, la pobreza en el país sigue en aumento, según un informe de la ONG Caritas, publicado este martes. La pobreza afectó a 675 000 personas, incluidos 100 000 niños, en 2017, lo que supone un aumento del 10% con respecto al año anterior, según la investigación. En 2014, la pobreza afectaba al 6,7% de la población de Suiza, pero esa cifra ha aumentado constantemente hasta llegar al 8% en 2017. El incremento se produce a pesar de una economía sana y de una tasa de desempleo (2,6%) que ha descendido a su nivel más bajo en diez años. Sin embargo, en 2018 había 35 000 personas sin puesto de trabajo que habían agotado sus prestaciones del seguro de desempleo, una cifra que se ha estabilizado en un nivel elevado, dice Caritas. También había 360 000 personas a las que les hubiera gustado trabajar más pero no pudieron encontrar una oportunidad adecuada. La situación afecta sobre todo a las mujeres, que tienen tres veces más probabilidades de trabajar a tiempo parcial que los hombres. En consecuencia, sus pensiones de jubilación son en promedio un 37% inferiores a las de los hombres. Las primas de los seguros de salud también consumen los ingresos de las personas. Se han duplicado con creces en los últimos 20 años, mientras que los salarios solamente han aumentado un 14% en términos reales durante el mismo período. Caritas informa que en la mayoría de los cantones la gente paga una media de entre el 15% y el 18% de sus ingresos en concepto de primas de seguro médico, muy por encima del límite máximo del 8% establecido originalmente por el Gobierno. En informe comprobó que en la mayoría de las ciudades el riesgo de dependencia de la asistencia social se incrementa considerablemente a partir de los 46 años. El riesgo ha aumentado más marcadamente para las personas de más edad. A la luz del aumento de la pobreza, Caritas pide reformas en el sistema de asistencia social para proporcionar una mejor red de seguridad.