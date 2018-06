Por otro lado, sin embargo, no se resuelven con un día de puertas abiertas los problemas fundamentales que la Justicia suiza tiene con la publicidad, como lo demuestran por ejemplo las tramitaciones exprés mediante condenas penales con juicios a puerta cerrada.

Así funciona un juzgado suizo Sibilla Bondolfi 06 de junio de 2018 - 11:00 Con frecuencia se reprocha a la justicia suiza falta de transparencia. Ahora, el cantón de Berna explora nuevas vías: en un día de puertas abiertas presenta al público el día a día de un juzgado. ¿Una receta de éxito? A pesar del sol radiante en un día veraniego, numerosos visitantes acuden este sábado a un juicio ficticio en Burgdorf (cantón de Berna). La afluencia es tan grande que las autoridades se ven forzadas a vetar la entrada a algunos de los concurrentes. Sistema judicial suizo En los países occidentes predominan dos familias forales: el sistema judicial anglosajón (Derecho común) y el sistema judicial europeo continental (Derecho civil). En el Derecho común ejerce una función central el juez, quien crea nuevas normas a través de precedentes. En el Derecho civil, por el contrario, es más importante el derecho codificado, que el juez sencillamente aplica en los casos particulares. El sistema judicial suizo forma parte de la tradición jurídica de Europa continental. Pero eso no importa tanto: el día de puertas abiertas en el Juzgado Regional de Emmental y Argovia Superior tiene suficientes cosas que ofrecer. Expertos explican en una sala cómo se interroga a los niños si, por ejemplo, los padres están peleados entre sí. En otra sala se ofrece asesoramiento jurídico gratuito. Y los fiscales explican cuántos crímenes se cometen en Suiza, número que es más elevado de lo que muchos visitantes pensaban. Conducir «ebrio» estando sobrio También hay atracciones para la gran cantidad de niños que asisten al evento: así, por ejemplo, pueden examinar fuera los vehículos y el equipamiento de la policía, esposar o incluso andar en bicicleta o conducir un coche en estado de ebriedad, y esto gracias a un monitor especial que permite esta experiencia sin consumir alcohol. En una sala se visionan vídeos de instrucción de la policía, que permiten al visitante comprobar si serían buenos testigos. Se trata de recordar detalles como el número de personas que participan en una pelea, el color de la chaqueta de un joven que pinta grafitis en una pared, o el objeto que una mujer encolerizada lleva en la mano. ¿Habrá sido un cuchillo o una tijera? Lo que suena fácil, no lo es. El que no sepa antes en qué debe fijarse, se olvida de los detalles o se confunde. La conclusión de todo ello: algunos testimonios ante un tribunal deben tomarse con mucha precaución. En lo referente al aspecto artístico, los organizadores se dejaron ayudar por los encargados del festival literario “Jornadas de la Novela Policíaca de Burgdorf'. El cantautor y poeta ‘slam’ Peter Heiniger lee, entre otras cosas, “novelas policíacas de miniatura”: “A Dani se le ha extraviado la autoestima. Para datos al respecto póngase, por favor, en contacto con la comisaría.” Otra muestra (basada en una historia real): “El perro se encuentra sepultado en mi jardín.” Contra la justicia secreta En los últimos años se ha censurado reiteradamente que en Suiza se estuviera extendiendo la justicia secreta. Los medios de comunicación critican la falta de transparencia de los tribunales en determinados aspectos. Afirman que las vistas a veces son notificadas de forma insuficiente, que en algunos cantones los periodistas deben superar trámites costosos y complicados para ser admitidos en el juicio, que la protección de la personalidad de los acusados es exagerada y que se dificulta o incluso se impide la lectura de las sentencias. Ahora, la Justicia bernesa actúa: el Juzgado Regional de Emmental y Argovia Superior es el segundo tribunal en el cantón de Berna en organizar un día de puertas abiertas. De este modo, pretende mostrar a la población qué hace un juzgado regional. Los juzgados regionales, que en otros cantones se llaman juzgados de distrito o juzgados cantonales, son tribunales de primera instancia en causas civiles y penales en un determinado distrito, por lo que son los que tienen el contacto más inmediato con la población. El presidente del Juzgado Regional de Emmental y Argovia Superior, Roland Richner, explica: “La idea del día de puertas abiertas consiste en mostrarse al público. No queremos ser una justicia de gabinete.” Los procedimientos son cada vez más dilatados y complicados. Por eso, apenas hay ciudadanos que asisten a los juicios, afirma el magistrado. “Además, hoy en día se resuelven cada vez más causas mediante condena penal.” Más del 90 por ciento de las sentencias penales en Suiza se dictan en forma de “condenas penales”. Según el Derecho suizo, los fiscales son competentes para ordenar penas de cárcel de hasta seis meses, así como sanciones pecuniarias y multas. Condenas penales se notifican por escrito y sin motivación alguna a través del correo postal. No se celebra ninguna vista a puerta abierta. ¿Cómo se accede a la judicatura en Suiza? Suiza es un Estado federal, por eso se organizan los tribunales en distintos niveles: existen tribunales regionales (juzgados de distrito), juzgados cantonales y tribunales federales (Tribunal Federal, Tribunal Penal Federal, Tribunal Administrativo Federal, Tribunal Federal de Patentes). En la mayoría de los cantones son elegibles los ciudadanos para ejercer de jueces legos o jueces de paz en los tribunales de primera instancia. Para ello no necesitan ninguna formación previa específica. Generalmente, ejercen el cargo de forma accesoria. En muchos cantones, aunque no en todos, se requiere un título académico en Derecho para ser juez de carrera. Poseer un carné de afiliado a un partido es casi un requisito obligatorio, dado que los candidatos son elegidos por el pueblo, el parlamento o el gobierno a propuesta de un partido. En las instancias superiores es habitual que los candidatos tengan la licencia de abogados y varios años de experiencia profesional en tribunales, bufetes o notarías. ¿Hasta dónde llega la publicidad? ¿Qué otros medios tiene la población a su alcance para enterarse de cómo administran la justicia los jueces suizos? A través de su cobertura informativa los medios de comunicación ejercen de intermediario hasta cierto punto. Sin embargo, en Suiza se es bastante restrictivo: generalmente, se prohíben las grabaciones de imágenes y vídeos en los tribunales. “Un juicio no debe convertirse en un hecho sensacional”, declara Richner. “Se trata de algo muy serio.” Alude a la protección de la personalidad de todos los involucrados, y añade: “No sería bueno que los jueces trataran de presentarse en público de forma ventajosa.” En otras palabras: el juez debe tratar el caso con seriedad, en lugar de darse grandes aires. En cambio, en Estados Unidos es habitual que se grabe en un vídeo y se publique cada palabra pronunciada en la sala de un tribunal. En Suiza se descalifica a veces con cierto desdén estas “prácticas anglosajonas”, que no se quieren importar a Suiza de ninguna de las maneras. Richner certifica la existencia de cierta discrepancia cultural en esta cuestión. “Estados Unidos tiene otro sistema judicial. En Suiza domina el legado continental. Aquí el juicio no es ningún espectáculo” (véase recuadro). En el sistema judicial estadounidense son esenciales los argumentos de la fiscalía y la defensa, mientras el juez ejerce más bien la función de un árbitro. Por eso, revisten mayor importancia las declaraciones hechas en el tribunal. Ello no quiere decir que un juicio suizo sea aburrido, como parece confirmar la gran afluencia en Burgdorf. Richner se muestra algo sorprendido por el gran interés que en la población despierta el día de puertas abiertas. ¿Cómo se accede a la abogacía en Suiza? El que quiera ser abogado en Suiza tiene que terminar la carrera (con máster) en Derecho. A continuación debe hacer unas prácticas de al menos un año y un examen. Tanto la naturaleza y duración de estas prácticas obligatorias como el contenido del examen de abogacía difieren de un cantón a otro. Letrados de Estados miembros de la UE y la AELC están autorizados a ejercer de abogados en Suiza gracias al Acuerdo de libre circulación de personas. Solo tienen que acreditar que poseen la licencia para ejercer la profesión de abogados en sus países de origen. Si quieren ejercer la profesión de forma continuada en Suiza deben matricularse como abogados en los registros del organismo supervisor cantonal correspondiente. No se prevén ulteriores medidas para fomentar la publicidad de la justicia, asegura. Así por ejemplo, no le parece una idea buena publicar las sentencias en Internet: “Costaría demasiado el trabajo de salvaguarda del anonimato.” Hoy, el Tribunal superior ya publica las sentencias más interesantes, añade. Pasos en la buena dirección ¿Es el día de puertas abiertas, por tanto, la receta de éxito para alcanzar una mayor publicidad de la justicia? Sí y no. Por un lado, el acto ha sido un éxito por el gran interés que ha despertado y porque el público se fue contento con la información ofrecida. Por otro lado, sin embargo, no se resuelven con un día de puertas abiertas los problemas fundamentales que la Justicia suiza tiene con la publicidad, como lo demuestran por ejemplo las tramitaciones exprés mediante condenas penales con juicios a puerta cerrada. Con todo, parece que el Juzgado Regional de Emmental y Argovia Superior es uno de los tribunales ejemplares en lo que se refiere a la apertura al público de la administración de justicia. Así por ejemplo, se notifican de forma correcta en Internet las vistas con la materia jurídica correspondiente. Generalmente, los que buscan el contacto con la población parecen tener menos miedo a abrirse al público.