“Vuelta de página en la historia de España” 01 de junio de 2018 - 16:24 La prensa suiza se hace eco de la caída del Partido Popular tras la moción de censura impulsada por el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, quien desde este viernes sustituye a Mariano Rajo al frente del Gobierno de España. “Vuelta de página en la historia política de España”, señala el diario ‘Le Temps’. “El Parlamento español derriba a Rajoy”, indica ‘Der Bund’. “Terremoto político en España”, anuncia el ‘Corriere del Ticino’. Los medios helvéticos abordan el cambio de Gobierno en España, corolario de una prolongada investigación judicial que desveló una amplia trama de corrupción en el seno del Partido Popular. Impulsada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y apoyada por Unidos Podemos y otras coaliciones de izquierda (ERC, PNV, DEeCar, Compromís, Bildu y Nueva Canarias) la moción de censura obtuvo 180 votos a favor (requería 176 para derrocar al Gobierno), 169 en contra (del PP más Ciudadanos) y una abstención. La medida se produjo luego de que la justicia española condenara el “sistema de corrupción institucional” al dictar sentencia sobre el caso Gurtel, considerada la trama de corrupción política más extensa y profunda de la historia democrática española. + El socialista Sánchez derriba a Rajoy y es el nuevo presidente del gobierno español “El primer ministro español Mariano Rajoy ha sido derrotado por el Parlamento. El conservador deja atrás un país dividido. Para vencer la corrupción, los problemas económicos y el conflicto con los catalanes, Rajoy era el hombre equivocado (…) Rajoy había gobernado España desde 2011 con el encanto de una tortuga, inmóvil, inmóvil, inaccesible”: ‘Neue Zürcher Zeitung’. “Un capítulo de la historia política española fue cerrado el viernes en Madrid. En el poder desde diciembre de 2011, el Sr. Rajoy, de 63 años, había sobrevivido a varias crisis importantes, desde la recesión, que salió al precio de una severa cura de austeridad, los meses de bloqueo político en 2016 hasta el intento de separarse de Cataluña el año pasado”: ‘Tribune de Genève’ “La votación de este viernes saca del poder a un Mariano Rajoy que en los últimos tiempos sobrevivió a la grave crisis económica de 2008-2013, y al desafío separatista catalán, la peor crisis política en España en cuatro décadas”: ‘Der Bund’ “Falta saber cuánto tiempo Pedro Sánchez, que quiere adoptar medidas sociales y prometió convocar luego a elecciones, podrá gobernar con una mayoría que parece totalmente inestable. Sus aliados de circunstancia han subrayado que su voto contra Rajoy no era un cheque en blanco”: ‘Le Temps’ “Los sobornos y la corrupción al final han arrastrado al primer ministro conservador Rajoy, considerado incapaz de hacer frente al escándalo”: ‘Corriere del Ticino’.