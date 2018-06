En palabras de Ntuli, la contribución que hará a Mozambique el bagaje de conocimiento obtenido en el congreso suizo permitirá crear una "auténtica historia de éxito en África", subraya al referirse a dos proyectos respaldados por la ADPP para impulsar la generación de empleos y la actitud emprendedora entre los jóvenes, con énfasis particular en las mujeres mozambiqueñas.

Castelloes confía en que encontrará ideas innovadoras en el congreso y conocerá prácticas que permitan mejorar las que se aplican en su país. "Me gustaría aprender más sobre las políticas (relacionadas con la formación técnica profesional) que resulten viables en mi estado, para que nuestro sistema educativo pueda ofrecer nuevas formas de capacitación”, comenta.

La ejemplar formación profesional suiza Isobel Leybold-Johnson 04 de junio de 2018 - 11:00 Singapur, Estados Unidos y Mozambique: tres países distintos y con experiencias educativas totalmente diferentes. ¿Qué esperan aprender al tomar parte del Tercer Congreso Internacional en Formación Técnica y Profesional que se celebrará próximamente en Suiza? Singapur tiene una tasa de paro de solo 2%, pero intenta expandir su horizonte educativo gracias a la formación técnica profesional. El caso de Mozambique es muy distinto, el país enfrenta una tasa de desempleo del 25% y ve en las formaciones profesionales un camino para ofrecer a sus jóvenes nuevas habilidades y oportunidades de empleo. En Estados Unidos, en tanto, el paro es de 4%, pero el reto es trabajar en lo que constituye su talón de Aquiles: el déficit de trabajadores cualificados que tiene como nación. swissinfo.ch contactó a expertos de cada uno de estos tres países, los cuales asistirán al Tercer Congreso Internacional en Formación Técnica y Profesional (VPET) que tendrá lugar en Winterthur a partir del 6 de junio. Nuestro objetivo: conocer cómo funcionan la educación técnica profesional en sus países y cuáles son sus expectativas en este encuentro. + Sistema educativo de Suiza El sistema de formación dual de Suiza -conocido en la mayoría de los países del mundo como educación técnica profesional-, ha sido capaz de combinar la formación en las aulas con el aprendizaje práctico realizado directamente en las empresas, lo que lo ha convertido en un modelo frecuente para otros. Ong Ye Kung, ministro de Educación de Singapur El ministro de Educación singapurense, bastante familiarizado con el sistema educativo suizo porque cursó una maestría en Administración de Empresas en el reputado IMD de Lausana, se dice honrado de haber sido invitado como orador en VPET 18. “Suiza y Singapur son naciones pequeñas, pero punteras en su región y destacadas por la manera en la que la gente se gana la vida. Y son países que han puesto un gran énfasis en el desarrollo de su gente. Sin embargo, aunque nuestro objetivo es el mismo, nuestros enfoques y políticas de educación y desarrollo de talentos son distintos porque nuestras circunstancias históricas y culturales también lo son. El Congreso permitirá un enriquecedor aprendizaje mutuo. De hecho, durante años, nuestros ministros de Educación han visitado Suiza, aproximadamente una vez al año, para aprender de su sistema”. Ong afirma que, en Singapur, aún se requiere un cambio de mentalidad con respecto a la percepción que se tiene de la formación técnica profesional. “Se ha progresado, pero necesitamos animar aún más a las compañías a capacitar (directamente en sus instalaciones) a su fuerza laboral”. dice. Y refiere que crecen este tipo de iniciativas, por ejemplo, las formaciones que se basan en diplomas técnicos concedidos por el Instituto de Educación Técnica de Singapur o el programa SkillsFuture (que parte de la consigna de: aprender y ganar, un programa que combina estudio y trabajo en un programa de licenciatura universitaria). “Ante todo, nuestro objetivo es desarrollar un sistema que ofrezca diversas posibilidades de educación. Uno en el que nuestros jóvenes puedan elegir entre múltiples opciones que abarquen el espectro académico universitario y también las formaciones técnicas profesionales, para hallar la ruta que más les conviene, la que les permite potenciar sus fortalezas y lograr carreras satisfactorias”. Kathryn P. Castelloes, directora del Área de Formación en las Universidades Comunitarias de Carolina del Norte, Estados Unidos Castelloes está a cargo de supervisar los programas de formación impartidos en Carolina del Norte y de garantizar que cumplan con todos los requisitos estatales y federales en vigor. El modelo estatal, por ejemplo, combina las clases en las aulas con la formación en los centros de trabajo a través de una serie de programas concebidos para alumnos de todas las edades, incluidas las personas mayores. Más de 600 empleadores pagan un salario a los aprendices del estado, pero la intención de Carolina del Norte es que esta práctica siga creciendo. Castelloes confía en que encontrará ideas innovadoras en el congreso y conocerá prácticas que permitan mejorar las que se aplican en su país. "Me gustaría aprender más sobre las políticas (relacionadas con la formación técnica profesional) que resulten viables en mi estado, para que nuestro sistema educativo pueda ofrecer nuevas formas de capacitación”, comenta. Empresas como Daetwyler, firma de ingeniería de precisión, ya ofrecen formación técnica profesional en Carolina del Norte, teniendo como base el modelo suizo. "Daetwyler comenzó sus capacitaciones en 1995 y es líder nacional en la impartición de este tipo de cursos. Cada vez más, el sistema suizo es visto como un modelo que puede reproducirse en otros lugares. Es un sistema que atrae una atención creciente y que es cada vez más promovido porque aumenta el número de empresas comprometidas con él”, dice Castelloes. Otra de las oradoras en el VPET 18 será la secretaria de Educación estadounidense, Betsy DeVos. Su presencia en Suiza tendrá lugar poco después de que el gobierno de Donald Trump anunciara un programa de impulso multimillonario a las formaciones y programas de educación técnica profesional. Mzikazi Ntuli, administradora de subvenciones y asesora en Programas de Desarrollo (ADPP) en Mozambique "Un desempleo juvenil creciente y el subempleo son parte de los principales problemas de desarrollo socioeconómico que padecen la mayoría de los gobiernos de África. Y sin las destrezas técnicas necesarias para un desempeño laboral conveniente, ni jóvenes ni adultos pueden verse beneficiados con oportunidades de trabajo que les permitan acceder a un ingreso digno”, sintetiza Ntuli. Añade que los programas de formación técnica profesional no están bien desarrollados en Mozambique, nación en donde la mayor parte de las oportunidades de trabajo proceden del sector privado u oenegés, como la que ella representa. Explica, no obstante, que la formación técnica profesional vive actualmente una metamorfosis que tendría que traducirse en un sistema educativo más orientado a responder a las necesidades del mercado y capaz de proporcionar a los alumnos las habilidades que requiere el sector productivo, generando con ello nuevas oportunidades de trabajo. Hoy en día, cerca de 80% de la fuerza laboral mozambiqueña no ha terminado siquiera la educación primaria, según confirman las cifras oficiales de este país. En palabras de Ntuli, la contribución que hará a Mozambique el bagaje de conocimiento obtenido en el congreso suizo permitirá crear una "auténtica historia de éxito en África", subraya al referirse a dos proyectos respaldados por la ADPP para impulsar la generación de empleos y la actitud emprendedora entre los jóvenes, con énfasis particular en las mujeres mozambiqueñas. Además de aprender de otros sistemas educativos, Ntuli también confía en que conocerá personas que han sabido maximizar las ventajas que la tecnología ofrece en materia de formación técnica profesional. “En África apenas comenzamos a incorporar la tecnología a la educación, en general, y a las formaciones (profesionales). Deseo aprender cómo ha funcionado esto en otros lugares y cuáles son las claves tener éxito en este ámbito”, precisa. * Todas las entrevistas se realizaron por correo electrónico VPET 18 swissinfo.ch es uno de los socios mediáticos del Tercer Congreso Internacional en Formación Técnica y Profesional (VPET 18, en inglés) que se celebrará entre el 6 y el 8 de diciembre del 2018. El evento tendrá alrededor de 425 participantes provenientes del sector industrial, la política y el ámbito educativo, de un total de 80 países. El congreso se ha puesto como meta “propiciar una discusión abierta y un intercambio de buenas prácticas”. Su lema es: “Habilidades para la inserción laboral y las profesiones”, que se enfocará en los desafíos que enfrenta actualmente la economía. Se incluirán tópicos como la digitalización, la capacitación permanente y el desarrollo curricular. Sin olvidar, por supuesto, la participación de aprendices, quienes compartirán su experiencia con respecto a las capacitaciones que han tenido en la ‘Skills Village’.