Suiza mantiene el vuelo 22 de octubre de 2001 - 19:59 El Estado y la iniciativa privada helvéticos logran salvar a la aerolínea nacional. El gobierno anunció este lunes la aportación de mil millones de francos. La Confederación controlará 20% del capital-acciones de la nueva compañía aérea nacional que reemplazará a Swissair. En las manos de los cantones estará el 18% y el 62% será detentado por el sector económico privado. El gobierno suizo decidió inyectar mil millones de francos en la compañía Swissair para permitirle asegurar sus vuelos de invierno. Posteriormente la firma pasará a manos de Crossair. El presidente y ministro suizo del Transporte, Moritz Leuenberger, manifestó su beneplácito por el acuerdo logrado entre los sectores político y económico para lograr la preservación de la empresa. Reconoció, empero, que la estrategia costará la pérdida de unos 5 mil empleos. En una conferencia de prensa efectuada este lunes en Berna y en la que participaron representantes de los gobiernos federal y cantonales, así como de la iniciativa privada, se dieron a conocer los lineamientos de la nueva firma. El aumento del capital asciende a 2,74 millones de francos de los cuales 1,69 millones serán asumidos por la economía privada, incluidos los 350 millones comprometidos por los principales bancos suizos, el UBS y el Credit Suisse Group. La Confederación aportará 600 millones y los cantones 400 millones, de los cuales 300 millones corresponden a Zúrich. La capital de este último participará con 50 millones. El Consejo de Administración y la dirección de Crossair establecerán un plan de negocios más detallado de aquí a finales de noviembre. La solución encontrada no impedirá la desaparición de millares de empleos, "al menos 5.000", precisó Pascal Couchepin, ministro suizo de Economía. swissinfo y agencias