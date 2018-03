La extensión de la libre circulación de personas no forma parte de los acuerdos Bilatérales II. Se trata de un protocolo adicional al acuerdo sobre la libre circulación, que forma parte las Bilatérales I aceptadas por el pueblo en mayo del 2000. La libre circulación de personas entre Suiza y la UE entró plenamente en vigor el pasado 1 de junio. El protocolo adicional permitiría extender este derecho a los diez países que entraron a la Unión el mes de mayo pasado (Polonia, Hungría, República Checa, Letonia, Eslovaquia, Estonia, Lituania, Eslovenia, Malta y Chipre). El referéndum contra esta extensión ha sido lanzado por los Demócratas suizos. El ASIN también participará en la campaña de firmas. En cuanto a la UDC, decidirá en asamblea de los delegados el 8 de enero próximo si también va al combate contra la libre circulación. Por temor al ‘dumping’ salarial, los medios sindicales habían también amenazado de lanzar un referéndum contra la extensión de la libre circulación. Pero, luego que el Parlamento aceptara la introducción de medidas de acompañamiento que los sindicatos solicitaban, manifestaron su acuerdo al proyecto. swissinfo y agencias

Suiza-UE: Partidos de derecha lanzan referéndum 17 de diciembre de 2004 - 16:23 Los partidos de la derecha dura combatirán la adhesión de Suiza a los tratados de Schengen/Dublín y a la extensión de los acuerdos de libre circulación de personas. La Unión Democrática del Centro (UDC) y los Demócratas Suizos lanzaron un referéndum contra esos dos temas aceptados por una amplia mayoría del Parlamento. Durante su sesión de invierno, que terminó este viernes, los parlamentarios dieron varios pasos en dirección de la Unión Europea (UE). Por una parte, aceptaron la participación de Suiza a los Tratados de Schengen (seguridad) y de Dublín (refugiados) y, por otra, permitirán la extensión del acuerdo sobre la libre circulación de personas a los diez nuevos miembros de la UE. Pero el pueblo deberá ciertamente pronunciarse sobre estos temas, debido a que los partidos de derecha dura anunciaron la intención de lanzar referendos. Que el pueblo se pronuncie Los tratados de Schengen y Dublín forman parte del segundo paquete de acuerdos (bilaterales II) firmados el 26 de octubre entre Suiza y la Unión Europea. Permitirán a Suiza participar en las redes europeas destinadas a reglamentar problemas como la seguridad y el asilo. La Unión Democrática del Centro (derecha dura) no quiere esos acuerdos. Considera que someterán a Suiza al imperio del derecho extranjero y que, sobretodo, constituyen una manera encubierta para adherir a la Unión Europea. La UDC, que no consiguió obtener un referéndum obligatorio, deberá en consecuencia recolectar 50.000 firmas necesarias para que el pueblo pueda pronunciarse sobre Schengen/Dublín. En este combate, la UDC puede contar con el apoyo de la Acción para una Suiza Independiente y neutra (ASIN), de la LEGA (partido de la derecha dura del cantón del Tesino) y de los Demócratas suizos (extrema derecha). No a la libre circulación La extensión de la libre circulación de personas no forma parte de los acuerdos Bilatérales II. Se trata de un protocolo adicional al acuerdo sobre la libre circulación, que forma parte las Bilatérales I aceptadas por el pueblo en mayo del 2000. La libre circulación de personas entre Suiza y la UE entró plenamente en vigor el pasado 1 de junio. El protocolo adicional permitiría extender este derecho a los diez países que entraron a la Unión el mes de mayo pasado (Polonia, Hungría, República Checa, Letonia, Eslovaquia, Estonia, Lituania, Eslovenia, Malta y Chipre). El referéndum contra esta extensión ha sido lanzado por los Demócratas suizos. El ASIN también participará en la campaña de firmas. En cuanto a la UDC, decidirá en asamblea de los delegados el 8 de enero próximo si también va al combate contra la libre circulación. Por temor al ‘dumping’ salarial, los medios sindicales habían también amenazado de lanzar un referéndum contra la extensión de la libre circulación. Pero, luego que el Parlamento aceptara la introducción de medidas de acompañamiento que los sindicatos solicitaban, manifestaron su acuerdo al proyecto. swissinfo y agencias Contexto 50.000 firmas son necesarias para convocar a un referéndum. Los opositores a Schnegen/Dublín tienen hasta el 31 de marzo del 2005 para obtenerlas. Si lo consiguen, el pueblo deberá pronunciarse el 5 de junio del 2005.