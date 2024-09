Polluelos machos identificados antes de eclosionar en Suiza para su sacrificio

Keystone-SDA

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

El sector suizo productor de huevos utiliza la tecnología más avanzada para determinar el sexo de los pollitos, lo que ayuda a decidir cuáles podrán eclosionar.

1 minuto

Keystone-SDA Otros idiomas: 2 English en Male chicks identified before hatching in Switzerland leer más Male chicks identified before hatching in Switzerland

Deutsch de Männliche Küken werden ab 2025 vor dem Ausbrüten aussortiert original leer más Männliche Küken werden ab 2025 vor dem Ausbrüten aussortiert

La técnica no invasiva para reconocer el sexo del producto se utiliza para identificar a los machos que aún no han eclosionado. Los polluelos machos son sacrificados de forma rutinaria por la industria productora de huevos porque no ponen huevos cuando son adultos.

Gracias a la determinación del sexo “in-ovo” con tecnología especial de imagen, se puede determinar el sexo antes de que aparezca la sensación de dolor en el undécimo o duodécimo día de incubación, según anunció el viernes la industria del huevo.

El sector avícola helvético ha acordado poner en práctica este sistema, que aumentará los costes de producción de huevos en alrededor de un céntimo y medio de franco (o euro) por unidad.

Esta medida supondrá un gran avance para el sector, al que el Gobierno suizo prohibió en 2020 el triturado masivo de pollos vivos.

Esa práctica se ha ido sustituyendo por métodos de sacrificio menos dolorosos para los animales, como la asfixia por dióxido de carbono, pero desde hace tiempo se buscan alternativas previas al nacimiento de los polluelos.

Grupos ecologistas denuncian que entre 4.000 y 6.000 millones de polluelos machos son sacrificados en el mundo, no solo por no poder producir huevos, sino porque crecen más lentamente que las hembras.

Tras su sacrificio, sus restos con frecuencia son utilizados en la fabricación de pienso para otros animales.