¿Deberían las mujeres suizas emular a una exitosa piloto de combate?

La única mujer piloto de combate en Suiza, Fanny “Shotty” Chollet. Dominio Público

Al graduarse en el exigente curso de piloto de pruebas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), la única mujer piloto de aviones de combate de Suiza, Fanny “Shotty” Chollet, ha marcado un nuevo hito. El logro de la capitana Chollet llega en un momento en que Suiza redobla sus esfuerzos para potenciar el papel de las mujeres en las fuerzas armadas.

Chollet ha pasado 50 semanas en la Escuela de Pilotos de Pruebas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), en California. Desde que se graduó el pasado 8 de junio, está cualificada para probar diferentes aeronaves para la Oficina Federal de Armamento, armasuisse.

Chollet, de 33 años, es una de las siete pilotos militares suizas y, desde 2019, es la única mujer preparada para pilotar aviones de combate. En un ámbito tradicionalmente dominado por hombres, ella le quita importancia al hecho de ser mujer.

“Cuando decidí convertirme en piloto militar, el hecho de ser la primera mujer no tuvo nada que ver. Cuando presenté mi solicitud [para la Escuela de Pilotos de Pruebas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos] ni siquiera sabía que era la primera mujer piloto de pruebas de Suiza”, declaró Chollet en una entrevista con la USAF.

Y, en cambio, lo que la motiva es la ambición de servir a su país. “Me siento extremadamente afortunada de poder hacer este trabajo. No específicamente como mujer, sino como mero ser humano. No todo el mundo tiene este privilegio. Ser mujer no me da ni ventajas ni desventajas. Como todo piloto, soy consciente de los riesgos asociados a la profesión”, manifestó al diario Blick.

A partir de los 18 años, en Suiza, los hombres están obligados a servir en el Ejército de milicias. Desde 1995, el servicio militar está abierto de forma voluntaria a las mujeres. En 2004, por su parte, se eliminaron las limitaciones sobre las funciones que las mujeres podían desempeñar, que, desde entonces, pueden ocupar los mismos cargos que los hombres, incluso pilotar aviones de combate.

El número de mujeres crece

El número de mujeres voluntarias en las fuerzas armadas suizas —si se compara con el de hombres— sigue siendo relativamente pequeño. Según los últimos datos (marzo de 2023), las mujeres representan el 1,4 % de todos los reclutas. No obstante, el número de mujeres voluntarias ha aumentado y ha pasado de 1.253 en 2020 a 2.046 en 2023.

El Ejército suizo cuenta con 580 oficiales. Entre las que figura la general de división Germaine JF Seewer, la primera mujer en alcanzar este rango en 2020. Su jefa máxima es Viola Amherd, que en 2019 se convirtió en la primera mujer ministra de Defensa de Suiza.

La Estrategia de Igualdad de Género del Gobierno suizo —presentada en 2021— incluye una disposición para aumentar al 10 % (para el año 2030) el porcentaje de mujeres en las fuerzas armadas. Con el fin de apoyar este objetivo, el Ministerio de Defensa en 2022 creó un Departamento para las Mujeres en el Ejército y la Diversidad.

Este departamento ha realizado una encuesta para analizar la discriminación y la violencia de género entre el personal del Ejército. Las conclusiones estarán disponibles hacia finales de este año. En 2025, por su parte, se harán públicos los resultados de otra investigación realizada entre las mujeres suizas para conocer qué las lleva a alistarse en las fuerzas armadas y las barreras que perciben para su ingreso.

“Les digo que no tengan miedo”

“Muchas chicas que quieren ser piloto se ponen en contacto conmigo y trato de decirles: ‘No tengáis miedo de intentarlo’”, señaló Chollet en su entrevista con la USAF.

Suiza no es el único país que cuenta con mujeres pilotos de aviones de combate en sus fuerzas aéreas. Algunos otros ejemplos son China, Estados Unidos, Japón, Israel, Taiwán, India, Gran Bretaña y Pakistán.

Hace dos años, el Ministerio de Defensa suizo contempló la posibilidad de copiar la política de reclutamiento no sexista de Noruega, aunque dicha opción, finalmente, no se adoptó.

El servicio militar obligatorio para las mujeres es una reivindicación intermitente en Suiza desde hace años, aunque, de momento, no ha logrado convencer ni a la clase política ni a la opinión pública.

Votación pública

Pero esta idea volvió a surgir el año pasado. Y una iniciativa popular sobre ampliar las obligaciones del servicio ciudadano reunió suficientes firmas para forzar una votación pública, que probablemente se realizará en 2026.

La iniciativa pide que toda la juventud —independientemente de su sexo—desarrolle deberes comunitarios obligatorios, ya sea en el Ejército o en el servicio civil, realizando, por ejemplo, labores para proteger el medioambiente.

Esto, según la asociación pacifista GSoA (Grupo por una Suiza sin Ejército), no debería dar lugar a que las mujeres tengan que hacer el servicio militar.

“La igualdad no debería significar que las mujeres también estén obligadas a servir en el Ejército, sino que tampoco estén obligados los hombres”, dijo en 2023 en un comunicado de prensa el Grupo por una Suiza sin Ejército.

Historia: las mujeres en el Ejército suizo A partir de 1903 las mujeres suizas fueron autorizadas, alentadas e incluso —a veces— obligadas a servir en la Cruz Roja y durante y entre las dos guerras mundiales lo hicieron en gran número. Las mujeres, más adelante, pudieron asumir un papel en el Ejército, a través del servicio militar de ayuda femenina, que se fundó durante la Segunda Guerra Mundial y acabó separándose de la Cruz Roja para convertirse en la opción principal de servicio militar para las mujeres. En la década de 1980 se llevaron a cabo una serie de reformas en el servicio militar de ayuda a las mujeres, que permitieron la educación militar y rangos paralelos para las mujeres. Las mujeres se integraron en el Ejército en 1995. Aunque hasta 2004 determinadas funciones de combate no estuvieron abiertas para ellas. Desde entonces se les permite desempeñar cualquier función siempre que cumplan los requisitos. Para lo cual tienen que realizar las mismas pruebas físicas que los hombres y cumplir las mismas condiciones mínimas. Las mujeres recibieron automáticamente armas de servicio también a partir de 2004. Suiza se ha fijado como objetivo que, para el año 2030, haya un 10 % de mujeres en las filas del Ejército.

Texto adaptado del inglés por Lupe Calvo / Carla Wolff