Vuelta al mundo con energía solar en un trimarán 24 de agosto de 2006 - 13:07 La asociación franco-suiza PlanetSolar está desarrollando un proyecto para dar vuelta al mundo en una nave alimentada con energías renovables. Un proyecto innovador que busca dar impulso a una evolución mental y tecnológica a favor de los vehículos con motores híbridos ecológicamente compatibles. Para Raphaël Domjan, 'El viaje al mundo en 80 días', título de la célebre novela de Julio Verne, tiene un sentido muy especial. Precursor del proyecto de PlanetSolar, Domjan ha tomado la idea de Verne para convertirla en su objetivo propio, en un desafío personal al servicio de la humanidad. Justamente 80 días es el plazo que el investigador suizo se fija para dar la vuelta a la Tierra a bordo de una embarcación impulsada únicamente por la fuerza de energías renovables, especialmente la del Sol. Esta aventura tecnológica la compartirá con un marino profesional. Híbridos, limpios y silenciosos La empresa PlanetSolar basa su idea en la voluntad de abandonar las energías fósiles que tienden a desaparecer y cuyos efectos nefastos en la atmósfera y el medio ambiente preocupan. "Esperamos que el fruto de nuestras investigaciones sea útil al desarrollo a gran escala de nuevos tipos de vehículos híbridos, limpios y silenciosos", indica el ingeniero Richard Masple, jefe del proyecto de la compañía franco-helvética. "Y como la gente es más bien reticente a los cambios, hay que realizar proyectos audaces y un poco locos, como el nuestro, para llamar la atención del público sobre el gigantesco potencial de las energías renovables", comenta Raphaël Domjan. Rompecabezas de alta tecnología Aún les esperan numerosos obstáculos tecnológicos. Desde el desarrollo de nuevos materiales a la optimización del almacén energético, pasando por la integración de diversos compuestos en una misma estructura, sólida y ligera a la vez. Para realizar su misión, PlanetSolar trabaja en estrecha colaboración con expertos franco-suizos. Algunos de ellos trabajan en la Escuela Superior de Ingeniería del cantón suizo de Vaud y en el Laboratorio de compuestos solares de la ciudad francesa de Bordeaux. Raphaël Domjan está en contacto con varias empresas que, seducidas por su audaz proyecto, han expresado su voluntad de asociar su nombre a este desafío ecológico. No obstante, el investigador prefiere no mencionar nombres. Una inmensa ave de mar La silueta de esta embarcación, de contornos futuristas, evoca el cuerpo de un inmenso pájaro de treinta metros de largo por dieciséis de ancho. El cuerpo central está compuesto de tres elementos, recubiertos por unos 180 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos. Por ahora, este elegante trimarán sólo existe en dimensión de maqueta. Pero la dirección de la empresa MV-Line de Yvonand en el cantón de Vaud, encargada de su construcción, tiene confianza. Los trabajos comenzarán pronto, según informaciones de esa líder europea en la construcción naval con alimentación eléctrica y solar. Se planea que esta fascinante embarcación haga su primer vuelta al mundo en 120 días entre 2008 y 2009, alimentada sólo con energía solar. "Hemos establecido un itinerario de viaje que sigue una ruta en la que el calentamiento solar es poderoso y constante", subraya el ingeniero Richard Masple. Una primera aventura inédita que deberá permitir a PlanetSolar una buena visibilidad internacional para dar a conocer su filosofía empresarial. Ya se han previsto en los cinco continentes varias escalas durante el periplo, calificadas como pedagógicas. Este primer viaje permitirá también recoger un buen número de informaciones y datos técnicos para realizar el gran viaje de 80 días alrededor del globo, planificado para los años 2010 y 2011. En esa segunda ocasión la nave estará equipada con un motor de hidrógeno y paneles fotovoltaicos. Pioneros El itinerario debe seguir la ruta de la regata en yate denominada Vendée Globe, que tiene como punto de salida y de meta Les Sables d'Olonne en Francia, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, al sur africano, y el mítico Cabo de Hornos, al sur chileno. Un recorrido de 43.000 kilómetros a una velocidad promedio de 15 nudos (cerca de 27 km/h), esta vez sin hacer escalas. Para lanzarse en esta aventura, el equipo de PlanetSolar ha debido armarse de valor pionero y será así que deberá afrontar diversas incógnitas: "Haremos frente a glaciares y condiciones atmosféricas extremas, pero no tememos a estas adversidades porque creemos firmemente en el éxito de nuestro proyecto y en los vehículos híbridos en general", anota Raphaël Domjan. De cumplirse su cometido, la sociedad franco-helvética escribirá probablemente una página en la historia de la movilidad. Raphaël Domjan está consciente de ello y cita con una sonrisa su frase preferida: "Sólo aquellos que son lo suficientemente locos para creer que pueden cambiar el mundo lo logran", una máxima del fundador de la Cruz Roja, Henry Dunant. swissinfo, Anna Passera, Yvonand (Traducido del italiano por P. Islas) Contexto Desde hace diez años la energía solar tiene mayores perspectivas y no sólo por el alza del petróleo y de normas medioambientales cada vez más estrictas, sino porque hay una clara voluntad política de ciertos países, como Japón y Alemania, para aplicar este tipo de energía más ecológica. Suiza, país de aventureros El proyecto Solar Impulse de Bertrand Piccard toma poco a poco forma. Se trata de un avión que viaja impulsado con energía solar. Bertrand Piccard planea dar la vuelta al mundo con ese aeroplano en tres o cuatro etapas de aquí al 2010. PlanetSolar y Solar Impulse no compiten entre sí. "Ambos tienen el mismo objetivo: luchar por un mundo más limpio", explica Raphaël Domjan, quien no excluye un intercambio de informaciones entre ambos equipos.