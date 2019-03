In Svizzera il prossimo ottobre si terranno le elezioni del parlamento federale. Cosa hanno a cuore gli svizzeri all'estero? swissinfo.ch tasta il polso della Quinta Svizzera. (Keystone)

swissinfo.ch visiterà sei circoli svizzeri all'estero in altrettante regioni linguistiche, tra cui l'Italia, per discutere delle elezioni federali 2019. Annunciatevi con il vostro circolo: desideriamo far sapere nella Confederazione le preoccupazioni, necessità e rivendicazioni degli espatriati.

In Svizzera in ottobre avranno luogo le elezioni parlamentari federali. La campagna elettorale sta già prendendo slancio e i partiti hanno già fissato alcuni temi principali. Ma le preoccupazioni della Quinta Svizzera non appaiono ancora all'ordine del giorno. Come giudicano gli svizzeri all'estero il dibattito politico nel loro Paese d'origine? Che cosa è importante per la Quinta Svizzera quando vota?

swissinfo.ch desidera saperlo. Prima dell'estate visiteremo sei circoli svizzeri all'estero in Europa e oltreoceano (Italia, Francia, un Paese tedescofono, Spagna, Brasile e Stati Uniti) e invitiamo i nostri connazionali residenti in quei Paesi a una tavola rotonda sulle elezioni elvetiche.

In tale occasione discuteremo con i connazionali all'estero i temi al centro della politica svizzera nella prossima legislatura. Per esempio, l'acquisto di jet da combattimento, i costi sanitari, le relazioni con l'Unione europea e la politica climatica. In altri termini, portiamo i temi di politica elvetica al centro dei dibattiti nella Quinta Svizzera.

Evidenziare i temi della Quinta Svizzera

E viceversa: portiamo nella Confederazione i temi che interessano gli svizzeri all'estero. Sul posto realizzeremo un video della discussione, che sarà pubblicato sulla piattaforma swissinfo.ch e sui social media. Parleremo per esempio dei rapporti della Svizzera con i suoi cittadini che hanno la doppia nazionalità, dei conti bancari e del voto elettronico, nonché della politica estera svizzera.

Queste tematiche vi interessano? Allora partecipate, annunciandovi con il vostro circolo o come ospite interessato alla tavola rotonda elettorale di swissinfo.ch. Diteci perché dovremmo visitare il vostro circolo degli svizzeri all'estero.

Nel corso del nostro incontro faremo anche un ritratto del vostro circolo. Desidereremmo avere alla tavola rotonda elettorale quattro o cinque persone che dibattono. Sarebbe particolarmente interessante che fossero rappresentati le diverse generazioni e opinioni politiche.

Giovani e anziani di ogni tendenza politica: desideriamo che tutte le opinioni nell'ambito delle elezioni federali svizzere del 2019 siano rappresentate. (Keystone)

Desideriamo inoltre parlare con svizzeri all'estero che non parteciperanno direttamente al dibattito. Vogliamo infatti tastare il polso della Quinta Svizzera.

Siete tentati? Allora non esitate oltre. Contattate il responsabile della nostra redazione Svizzera: Balz Rigendinger (balz.rigendinger@swissinfo.chLink esterno) si rallegra del vostro interesse.



