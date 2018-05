Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 17.09 23 maggio 2018 - 17:09

Sezione 1 Scopo e campo di applicazione

swissinfo.ch è responsabile esclusivamente per il contenuto generato da swissinfo.ch, pubblicato e distribuito. Le condizioni di utilizzo si applicano al contenuto del sito web www.swissinfo.ch e a tutti i sottodomini appartenenti a questo dominio (di seguito denominato il sito web o Offerta on-line di swissinfo.ch).

Sezione 2 Responsabilità

swissinfo.ch non potrà essere ritenuto responsabile, nella misura consentita dalla legge, né per il contenuto e il software distribuito sul sito web di swissinfo.ch né per i danni derivanti da tale distribuzione. Questa condizione vale per i danni di qualunque tipo, in particolare quelli che possono essere causati da errori, ritardi o interruzioni nella trasmissione dei dati, guasti alle attrezzature tecniche e di servizio, contenuto non corretto, perdita o cancellazione dei dati, virus o in qualunque altro modo attraverso l'uso di questa Offerta on-line.

Il sito web swissinfo.ch potrebbe contenere collegamenti a siti web di terzi per scopi informativi. In questo caso swissinfo.ch non si assume alcuna responsabilità per il contenuto, l'accuratezza, la legalità e la funzionalità dei siti web di terzi a cui si fa riferimento tramite collegamenti ipertestuali o strumenti sul sito web di swissinfo.ch. Qualunque accesso a dette pagine web tramite questi collegamenti ipertestuali è a totale rischio dell'utente.

Sezione 3 Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica.

In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Sezione 4 Netiquette

Non saranno pubblicati contributi irrispettosi o di carattere razzista, discriminatorio, sessista, pornografico o violento.

Inoltre, non saranno pubblicati contenuti di natura minacciosa, offensiva, molesta, diffamatoria, volgare, di odio, di natura dannosa o commerciale. swissinfo.ch si riserva il diritto di rimuovere totalmente eventuali contributi impropri e senza ulteriori indagini. L'abuso sarà perseguito.

Commenti non correlati all'argomento pubblicato o evidentemente pubblicati da un falso mittente verranno eliminati.

