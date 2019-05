Arielle Fakhraee di Philadelphia ha conseguito nel 2012 il Master of Science al Politecnico di Zurigo, dove ha studiato ingegneria meccanica, specializzandosi nella robotica.

Dopo la laurea, ha lavorato in una società spin-off dell'ETH che ha sviluppato sistemi elettromagnetici per applicazioni biomediche. Dopo alcuni anni, l'impresa è fallita.

Durante la sua attività presso questa start-up non ha avuto problemi per il permesso di lavoro. Le cose si sono complicate quando è entrata a far parte di una grande società, per la quale ha lavorato nel campo della consulenza tecnologica medica.

