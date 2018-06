La CPA ha anche riscontrato inefficienza nell'amministrazione dei dati in materia di esecuzione dell'allontanamento. Per sorvegliare e monitorare la situazione, la Segreteria di stato della migrazione deve disporre di dati affidabili e chiari. È quindi necessario garantire che i dati siano registrati correttamente e che la loro gestione venga migliorata

Prassi illegali nella detenzione amministrativa 29 giugno 2018 - 11:16 Il diritto elvetico vieta la detenzione amministrativa per i minori di 15 anni. In realtà però capita che quando una famiglia di richiedenti asilo è incarcerata in vista dell'espulsione dalla Svizzera vi siano anche figli di età inferiore. Una commissione parlamentare denuncia questa prassi e chiede al governo di intervenire. Basandosi sulla valutazione del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA), la Commissione della gestione della Camera del popolo ha concluso che occorre far luce nel settore della detenzione amministrativa dei richiedenti asilo. In generale, si riscontrano differenze notevoli fra le varie realtà cantonali, anche per altri aspetti, non solo per quanto riguarda la situazione dei minorenni. Non è però stato possibile fare piena luce su questa realtà. La CPA ha anche riscontrato inefficienza nell'amministrazione dei dati in materia di esecuzione dell'allontanamento. Per sorvegliare e monitorare la situazione, la Segreteria di stato della migrazione deve disporre di dati affidabili e chiari. È quindi necessario garantire che i dati siano registrati correttamente e che la loro gestione venga migliorata Il governo federale dovrà prendere posizione entro il 28 settembre.