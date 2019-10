In quasi tutti i partiti si è registrato un aumento della percentuale di donne elette in parlamento. Le più alte quote femminili si ritrovano nei partiti di sinistra: presso il Partito socialista e il Partito ecologista svizzero (PES/Verdi) le donne rappresentano addirittura il 60% dei deputati eletti. La percentuale di donne è aumentata anche nell’Unione democratica di centro, il maggiore partito svizzero, ma non supera ancora oggi il 25%.

La Svizzera è ancora lontana dall’avere addirittura ad una maggioranza femminile alle Camere federali. Tuttavia, il 20 ottobre è stata una giornata storica, che ha permesso alle donne di compiere un grande balzo avanti, dopo una lenta progressione in corso dal 1971, ossia da quando hanno ottenuto il diritto di votare e di essere elette in parlamento.

La Svizzera sale così dal 38esimo al 15esimo rango a livello internazionale. Rispetto ai paesi europei, in futuro la Svizzera si piazzerà addirittura in sesta posizione. Solo Andorra, Spagna, Svezia, Finlandia e Belgio possono vantare una percentuale più alta di donne nella Camera bassa del loro parlamento.

Lo scorso 14 giugno, in occasione della Giornata nazionale delle donne, centinaia di migliaia di persone sono scese sulle strade, chiedendo tra l’altro una maggiore rappresentanza femminile in politica. La loro richiesta è stata in gran parte esaudita con le elezioni federali del 20 ottobre.

Le legislative di questa domenica in Svizzera sono state caratterizzate da un numero senza precedenti di donne elette in parlamento. La Svizzera figura ora tra i paesi europei e del mondo con la più alta percentuale (42%) di donne alla Camera del popolo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Donne in parlamento: la Svizzera al 15° rango a livello mondiale Alexandra Kohler 22 ottobre 2019 - 17:33 Le legislative di questa domenica in Svizzera sono state caratterizzate da un numero senza precedenti di donne elette in parlamento. La Svizzera figura ora tra i paesi europei e del mondo con la più alta percentuale (42%) di donne alla Camera del popolo. Lo scorso 14 giugno, in occasione della Giornata nazionale delle donne, centinaia di migliaia di persone sono scese sulle strade, chiedendo tra l’altro una maggiore rappresentanza femminile in politica. La loro richiesta è stata in gran parte esaudita con le elezioni federali del 20 ottobre. Con la prossima legislatura le donne occuperanno il 42% dei seggi disponibili in Consiglio nazionale. Finora la quota femminile nella Camera del popolo raggiungeva appena il 32%. La Svizzera sale così dal 38esimo al 15esimo rango a livello internazionale. Rispetto ai paesi europei, in futuro la Svizzera si piazzerà addirittura in sesta posizione. Solo Andorra, Spagna, Svezia, Finlandia e Belgio possono vantare una percentuale più alta di donne nella Camera bassa del loro parlamento. Il Ruanda in testa alla classifica Al primo rango a livello internazionale tra i paesi dell'Unione interparlamentare figura il Ruanda, con una quota di oltre il 61%. Dopo il genocidio del 1994, il paese africano ha profondamente ristrutturato il suo sistema politico, integrando un alto numero di donne in parlamento. La Svizzera è ancora lontana dall’avere addirittura ad una maggioranza femminile alle Camere federali. Tuttavia, il 20 ottobre è stata una giornata storica, che ha permesso alle donne di compiere un grande balzo avanti, dopo una lenta progressione in corso dal 1971, ossia da quando hanno ottenuto il diritto di votare e di essere elette in parlamento. In quasi tutti i partiti si è registrato un aumento della percentuale di donne elette in parlamento. Le più alte quote femminili si ritrovano nei partiti di sinistra: presso il Partito socialista e il Partito ecologista svizzero (PES/Verdi) le donne rappresentano addirittura il 60% dei deputati eletti. La percentuale di donne è aumentata anche nell’Unione democratica di centro, il maggiore partito svizzero, ma non supera ancora oggi il 25%.