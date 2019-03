La Svizzera ha uno dei tassi di disoccupazione più bassi d'Europa. Ma i disoccupati di lunga durata hanno molte difficoltà a ritrovare un lavoro, soprattutto quando hanno più di 50 anni. Rischiano di scivolare nell'assistenza sociale. Due di loro raccontano la storia.

Secondo i nuovi dati dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il numero di disoccupati di lunga durata in Svizzera è aumentato di 9'000 unità tra il quarto trimestre del 2017 e il quarto trimestre del 2018. Le persone colpite sono disoccupate da almeno un anno. Le cifre comprendono le persone che non sono registrate presso gli uffici regionali di collocamento (URC). La percentuale di disoccupati di lunga durata tra tutti i disoccupati è aumentata del 3,4% lo scorso anno.

Coloro che perdono il lavoro generalmente ricevono fino al 70 per cento del loro stipendio precedente come indennità di disoccupazione. A tal fine, gli interessati devono registrarsi presso l'URC e cercare attivamente lavoro con il loro sostegno. L'assicurazione contro la disoccupazione concede loro tra 200 e 520 indennità giornaliere nell'arco di due anni.

Critica degli uffici regionali di collocamento

Esistono anche organizzazioni private, come la Fondazione svizzera per l'occupazione e la formazione (FSOF), che aiutano i disoccupati di lunga durata a trovare un lavoro adeguato. Tino Senoner, delegato del FSOF, critica le pratiche di lavoro degli URC Chiede un approccio più personale per valutare le capacità individuali delle persone e garantire che trovino lavoro prima della scadenza del diritto all'indennità di disoccupazione.

La televisione svizzera SRF voleva sentire da due disoccupati di lunga durata che cosa avrebbero fatto per trovare un lavoro adeguato. Gregor Bühler, 63 anni, responsabile di progetto, è ora impiegato presso la seggiovia della stazione di villeggiatura di Arosa, nei Grigioni. È sovraqualificato per il lavoro.

Nel suo cantone, il 75% dei disoccupati di lunga durata ha più di 50 anni. Barbara Sollberger ha 56 anni. La commessa ha perso il lavoro tre anni fa. Da allora è tormentata da paure esistenziali.



