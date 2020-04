L'evoluzione storica sembrava non incidere sul principio della scorta d'emergenza: ancora nel 1988, in pieno clima di disgelo, il Consiglio federale consigliò i cittadini al telegiornale di avere sempre a disposizione delle riserve alimentari.

"Quando negli anni 1960 anche in Svizzera prese piede l'American way of life e per le donne nacquero nuove possibilità di consumo, tempo libero e lavoro", dice Marti, "l'immagine tradizionale della donna si trasformò e così anche la campagna: le scorte di emergenza dovevano essere liberate dalla loro immagine guerrafondaia e presentate nel contesto di uno stile di vita pratico e moderno. Le scorte di emergenza apparivano come una sorta di pronto soccorso per le casalinghe.

Le campagne in favore delle scorte di emergenza tendevano a confermare i ruoli tradizionali, ma i funzionari responsabili fecero ricorso alle più moderne tecniche pubblicitarie. Nel 1957 le autorità lanciarono un concorso di poesia, per rendere popolare le scorte d'emergenza. I partecipanti furono decine di migliaia.

Così le donne, senza diritto di voto e senza obbligo di prestare servizio militare, erano mobilitate per svolgere il ruolo a cui erano relegate: il loro fronte doveva essere lo scaffale dei negozi. In un opuscolo del 1960 si poteva leggere: "Il soldato si prende cura del suo fucile, la casalinga della scorta d'emergenza."

Dopo il 1945 il governo svizzero tentò di assumere il controllo sulla corsa agli acquisti, che si manifestava regolarmente in momenti di crisi. Il servizio della protezione civile, appena creato, cominciò a educare la popolazione a preparare delle scorte di emergenza. Alla base di ogni scorta dovevano esserci due chili di zucchero, due chili di riso, un litro di olio e un chilo di grasso, a cui potevano essere aggiunte, pasta, farina, conserve e altro ancora. Doveva bastare per due mesi.

Ma anche durante la guerra rimase in vigore un regola non scritta: se c'è qualcosa da comprare, chi può permetterselo ne compra più del necessario.

Quando arriva una crisi, gli svizzeri si danno alle compere. Questa volta c'è stata una corsa all'acquisto di paracetamolo. Tanto che il governo ne ha dovuto limitare la vendita. Eppure la Confederazione prevede già delle misure in situazioni del genere: in teoria, i cittadini svizzeri sono obbligati a conservare delle scorte d'emergenza.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'accaparramento? Un dovere civico David Eugster 17 aprile 2020 - 17:00 Quando arriva una crisi, gli svizzeri si danno alle compere. Questa volta c'è stata una corsa all'acquisto di paracetamolo. Tanto che il governo ne ha dovuto limitare la vendita. Eppure la Confederazione prevede già delle misure in situazioni del genere: in teoria, i cittadini svizzeri sono obbligati a conservare delle scorte d'emergenza. Allo scoppio della Prima guerra mondiale, gli svizzeri presero d'assalto i negozi. Dopo una settimana conserve, riso e caffè erano spariti dagli scaffali. Il governo fu costretto a imporre il razionamento dei generi alimentari. Ma anche durante la guerra rimase in vigore un regola non scritta: se c'è qualcosa da comprare, chi può permetterselo ne compra più del necessario. All'inizio della Seconda guerra mondiale si rividero scene analoghe. Degli studenti andavano in giro con striscioni su cui si leggeva: "L'accaparramento è tradimento della patria!". E questo nonostante il panico degli acquisti fosse meno pronunciato rispetto all'epoca della Prima guerra mondiale, grazie al razionamento precoce. Scorte d'emergenza, compito per le casalinghe Dopo il 1945 il governo svizzero tentò di assumere il controllo sulla corsa agli acquisti, che si manifestava regolarmente in momenti di crisi. Il servizio della protezione civile, appena creato, cominciò a educare la popolazione a preparare delle scorte di emergenza. Alla base di ogni scorta dovevano esserci due chili di zucchero, due chili di riso, un litro di olio e un chilo di grasso, a cui potevano essere aggiunte, pasta, farina, conserve e altro ancora. Doveva bastare per due mesi. Durante la Guerra fredda, si trattava di garantire l'approvvigionamento alimentare in caso di guerra atomica. La costituzione di scorte di emergenza era promossa al cinema, nelle esposizioni, nelle fiere. Le insegnanti di economia domestica spiegavano alle loro allieve l'importanza di essere pronte all'emergenza. La storica Sibylle Marti, che si è occupata a fondo del tema, nota a proposito: "L'obiettivo delle campagne per le scorte d'emergenza era di ancorare nella vita quotidiana della popolazione svizzera la percezione delle minacce della Guerra fredda. Era parte della difesa nazionale spirituale e doveva rafforzare l'identità nazionale e le norme e i valori svizzeri." Così le donne, senza diritto di voto e senza obbligo di prestare servizio militare, erano mobilitate per svolgere il ruolo a cui erano relegate: il loro fronte doveva essere lo scaffale dei negozi. In un opuscolo del 1960 si poteva leggere: "Il soldato si prende cura del suo fucile, la casalinga della scorta d'emergenza." Le campagne in favore delle scorte di emergenza tendevano a confermare i ruoli tradizionali, ma i funzionari responsabili fecero ricorso alle più moderne tecniche pubblicitarie. Nel 1957 le autorità lanciarono un concorso di poesia, per rendere popolare le scorte d'emergenza. I partecipanti furono decine di migliaia. "Quando negli anni 1960 anche in Svizzera prese piede l'American way of life e per le donne nacquero nuove possibilità di consumo, tempo libero e lavoro", dice Marti, "l'immagine tradizionale della donna si trasformò e così anche la campagna: le scorte di emergenza dovevano essere liberate dalla loro immagine guerrafondaia e presentate nel contesto di uno stile di vita pratico e moderno. Le scorte di emergenza apparivano come una sorta di pronto soccorso per le casalinghe. L'evoluzione storica sembrava non incidere sul principio della scorta d'emergenza: ancora nel 1988, in pieno clima di disgelo, il Consiglio federale consigliò i cittadini al telegiornale di avere sempre a disposizione delle riserve alimentari. Dopo il 2001 il concetto è stato ribadito. L'epoca delle grandi campagne a favore delle scorte di emergenza sembra però passata. Informazioni sull'arte di costituire la perfetta riserva in caso di crisi possono essere ottenute su internet o nei corsi di economia domestica.