Nel 2017 ne sono state vendute circa 330mila, il 4,2% in più dell’anno precedente. Quasi 90mila erano e-bike, la categoria che è in continua espansione e che, con un’impennata del 16,3% ha segnato un nuovo record. Circa due terzi dei nuclei familiari hanno almeno una bici, elettriche comprese.

La bicicletta è un mezzo di trasporto molto diffuso nella popolazione elvetica. Secondo le stime, in Svizzera sono in circolazione quasi 4 milioni di biciclette e le vendite negli ultimi anni sono rimaste a livelli elevati.

La nuova formulazione - secondo cui la Confederazione è incaricata di emanare principi sulle piste ciclabili, così come già fa per i sentieri e i percorsi pedonali - ha convinto Pro Velo, che ha ritirato la sua iniziativa. La proposta governativa ha ottenuto un ampio sostegno in parlamento ed è stata respinta soltanto dall'Unione democratica di centro (destra conservatrice), per la quale la responsabilità delle piste ciclabili deve essere lasciata a comuni e cantoni.

L'oggetto in votazione era un controprogettoLink esterno alla cosiddetta ' Iniziativa per la biciLink esterno ' lanciata dall'associazione Pro Velo. Il testo voleva obbligare la Confederazione a incoraggiare l'uso della bicicletta, ma è stato giudicato troppo vincolante dal Consiglio federale (governo svizzero), che ha così elaborato un compromesso.

Secondo le stime, in Svizzera sono in circolazione quasi 4 milioni di biciclette.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'elettorato svizzero spinge sui pedali Luigi Jorio 23 settembre 2018 - 12:07 I cittadini svizzeri dovrebbero approvare l'iscrizione delle vie ciclabili nella Costituzione federale. Secondo la prima tendenza dell'istituto gfs.bern, la proposta sostenuta da governo e parlamento è accettata alle urne. Promuovere la mobilità ciclistica in Svizzera, creando infrastrutture adeguate: è l’obiettivo dell’iscrizione delle vie ciclabili nella Costituzione elvetica, su cui si è espresso oggi l'elettorato elvetico. La proposta del governo sembra convincere i cittadini: secondo la prima tendenza dell'istituto demoscopico gfs.bern, raccoglierebbe la maggioranza delle preferenze. Un risultato che confermerebbe quanto scaturito dai due sondaggi condotti nelle ultime settimane, dove la quota di favorevoli era ampiamente superiore al 60%. Più ciclisti, meno inquinamento L'oggetto in votazione era un controprogetto alla cosiddetta 'Iniziativa per la bici' lanciata dall'associazione Pro Velo. Il testo voleva obbligare la Confederazione a incoraggiare l'uso della bicicletta, ma è stato giudicato troppo vincolante dal Consiglio federale (governo svizzero), che ha così elaborato un compromesso. La nuova formulazione - secondo cui la Confederazione è incaricata di emanare principi sulle piste ciclabili, così come già fa per i sentieri e i percorsi pedonali - ha convinto Pro Velo, che ha ritirato la sua iniziativa. La proposta governativa ha ottenuto un ampio sostegno in parlamento ed è stata respinta soltanto dall'Unione democratica di centro (destra conservatrice), per la quale la responsabilità delle piste ciclabili deve essere lasciata a comuni e cantoni. Secondo il Consiglio federale e il parlamento, la modifica costituzionale permetterà alle collettività pubbliche di meglio promuovere la bicicletta creando piste ciclabili sicure e di qualità. Un aumento significativo di ciclisti consentirà di decongestionare il traffico e di ridurre l'affollamento dei mezzi pubblici di trasporto, con conseguenti riduzioni dell'inquinamento, dei rumori e dei consumi energetici, sostiene l'esecutivo. Inoltre, dato che andando in bicicletta si fa movimento fisico, si contribuirà anche alla promozione della salute. Una bicicletta ogni due abitanti La bicicletta è un mezzo di trasporto molto diffuso nella popolazione elvetica. Secondo le stime, in Svizzera sono in circolazione quasi 4 milioni di biciclette e le vendite negli ultimi anni sono rimaste a livelli elevati. Nel 2017 ne sono state vendute circa 330mila, il 4,2% in più dell’anno precedente. Quasi 90mila erano e-bike, la categoria che è in continua espansione e che, con un’impennata del 16,3% ha segnato un nuovo record. Circa due terzi dei nuclei familiari hanno almeno una bici, elettriche comprese.