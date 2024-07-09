منظمة العفو الدولية: تزايد الضغوط على حق التظاهر في أوروبا
حذّرت منظمة العفو الدولية المعنيّة بحقوق الإنسان من تزايد القيود على حرية التجمع في العديد من الدول الأوروبية، داعيةً في الوقت ذاته إلى تحسين قوانين التظاهر في سويسرا.
ونشرت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء الماضي تقريرا حول وضع الحق في التظاهر في 21 دولة أوروبية. ويخلص التقرير إلى أن الحق في الاحتجاج يعاني من القيود على الصعيد الأوروبي.
وأفاد التقرير بأن عنف الشرطة يمثل مشكلة في العديد من البلدان. فضلا عن ذلك، تُشوّه سمعة المتظاهرين.ات السلميين.ات ويصمون.ن ب”الإرهاب” أو ب “العمالة للأجانب”. وتستخدم إحدى عشرة دولة بالفعل تقنية التعرّف على الوجه، وهو ما يرقى إلى المراقبة الجماعية التعسفية.
وأشارت المنظمة إلى أن لدى سويسرا بعض الأحكام القانونية المثيرة للجدل أيضًا، منتقدة بشكل خاص اشتراط الحصول على تصريح للمظاهرات محدودة النطاق، واختلاف اللوائح بين الكانتونات، والميل إلى إثقال كاهل منظمي.ات المظاهراتبتكاليف عالية.
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