أكبر حزب معارض في تركيا يعيد انتخاب رئيسه

أعاد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، انتخاب أوزغور أوزيل رئيسا له خلال مؤتمر استثنائي عُقد في أنقرة الأحد، فيما يواجه الحزب تحقيقات واعتقالات متكررة.

وانعقد المؤتمر فيما يسعى حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديموقراطي إلى تصليب قيادته قبل محاكمة قد تُلحق ضررا كبيرا به وتهدف إلى إزاحة أوزيل من منصبه كرئيس.

وتسعى المحاكمة التي بدأت جلستها الثانية الاثنين، إلى إلغاء نتيجة مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الذي انعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وانتخب أوزيل، بتهمة تزوير الانتخابات الحزبية.

والأحد، صوّت أعضاء الحزب بأغلبية ساحقة لصالح أوزيل الذي فاز بكل الأصوات الصحيحة البالغ عددها 835 صوتا، مع إعلان بطلان 82 صوتا. وكان المرشح الوحيد.

ويمكن أن تُبطل إعادة الانتخابات هذه الأساس القانوني للدعوى المرفوعة ضد الحزب، والمقرر عقد جلسة الاستماع التالية في إطارها في 24 تشرين الأول/أكتوبر.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أوزيل قوله بعد الانتخابات “الحزب يتعرض لهجوم، ويحاولون بشتى الطرق الممكنة”.

وأضاف “يتخذ خبراؤنا القانونيون والإداريون أنسب الإجراءات لمواجهة هذا الأمر. ومع انعقاد هذا المؤتمر، دُحضت كل حججهم القانونية”.

وبالإضافة إلى إجراء الانتخابات، انعقد مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لتحديد استراتيجية للمستقبل في مواجهة عقبات متزايدة.

تولى أوزيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قيادة حزب يعاني آثار هزيمة في الانتخابات الرئاسية التي كانت جرت قبل ستة أشهر، وقاده إلى فوز ساحق في الانتخابات المحلية في آذار/مارس 2024 على حساب حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان الحاكم منذ العام 2002.

ومذاك تعرض الحزب لموجة اعتقالات ومحاكمات بلغت ذروتها في آذار/مارس بتوقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يعد أخطر منافس لإردوغان، بتهمة “الفساد” التي ينفيها.

وأثار توقيف أكرم إمام أوغلو ردود فعل دولية عديدة، وأشعل فتيل احتجاجات غير مسبوقة في البلاد منذ اثني عشر عاما.

في الثاني من أيلول/سبتمبر أقالت محكمة رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، أوزغور جليك، بعد إبطال نتائج المؤتمر الإقليمي للحزب الذي عُقد في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وانتخب جليك إلى جانب 195 آخرين.

ومن المقرر أن يعقد فرع حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول مؤتمره الاستثنائي الأربعاء لإعادة انتخاب قيادته.

