إيلون ماسك يقترب من بلوغ عتبة أول تريليونير في العالم

يقترب إيلون ماسك أغنى رجل في العالم من بلوغ عتبة التريليونير الأول في العالم، حسبما أفادت مجلة فوربس الأربعاء.

وأصبح الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس أول شخص تصل ثروته الصافية إلى 500 مليار دولار، لبعض الوقت، مع انتعاش أسهم شركته للسيارات الكهربائية بعدما دخل المجال السياسي لفترة وجيزة، وسط مكاسب أخرى. 

والأربعاء بلغت ثروة الرجل البالغ 54 عاما 500.1 مليار قبل أن تتراجع إلى 499.1 مليار دولار، وفقا لمرصد المجلة “ريل تايم بيليونير”. 

يليه في الترتيب لاري إليسون الرئيس التنفيذي لشركة أوراك، بثروة صافية تبلغ 350.7 مليار دولار، ثم مارك زاكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بثروة صافية تبلغ 245.8 مليار دولار في قائمة فوربس. 

بعد تخرجه من جامعة بنسلفانيا وتركه جامعة ستانفورد، جمع ماسك أول ملايينه عندما باع شركة برمجيات للنشر الإلكتروني لشركة كومباك الأميركية المختصة بتصنيع أجهزة الكمبيوتر مقابل أكثر من 300 مليون دولار عام 1999.

ثم اندمجت شركته التالية مع باي بال، وبعد مغادرته تلك الشركة، أسس قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا شركة سبيس إكس للصواريخ الفضائية عام 2002، وأصبح رئيسا لمجلس إدارة شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية عام 2004.

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
44 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
