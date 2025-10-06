الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يدخل أسبوعه الثاني

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الإثنين أسبوعه الثاني بدون أي مؤشر إلى التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين بقيادة الرئيس دونالد ترامب والديموقراطيين لإنهاء الأزمة.

ويرفض الديموقراطيون توفير الأصوات القليلة التي يحتاج إليها الجمهوريون الحاكمون لإعادة فتح الإدارات الفدرالية ما لم يتفق الجانبان على تمديد حزم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريبا، وهو ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة إلى ملايين الأميركيين من أصحاب الدخل المنخفض.

ومع نفاد أموال الحكومة منذ الأربعاء وتوقفها التام، بدا أن الديموقراطيين في مجلس الشيوخ على وشك التصويت ضد مشروع قانون تمويل موقت أقره مجلس النواب للمرة الخامسة.

ويمثل هذا الموقف المتشدد للديموقراطيين لحظة نادرة من النفوذ لحزب المعارضة في فترة يسيطر فيها ترامب وجمهوريون موالون له بشدة على جميع فروع الحكومة. حتى أن ترامب نفسه يُتهم بالاستبداد لإحكام قبضته على السلطة.

ومع عدم تجديد التمويل، يتم تعليق الخدمات غير الأساسية.

ويُرتقب حجب رواتب مئات الآلاف من موظفي القطاع العام ابتداء من الجمعة، فيما تتوقف رواتب العسكريين اعتبارا من 15 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وصعّد ترامب الموقف بشكل جذري عبر تهديده بتسريح أعداد كبيرة من موظفي الحكومة، بدلا من منحهم إجازات موقتة كما كان يحدث في كل إغلاق حكومي سابق على مر السنين.

ويتمسك الجمهوريون بمواقفهم، وطلب رئيس مجلس النواب مايك جونسون من أعضاء المجلس عدم الحضور إلى الكونغرس إلا إذا رضخ الديموقراطيون.

في المقابل، اعتبر زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز أن الجمهوريين هم من يعرقلون أي أمل في المفاوضات.

وقال في مؤتمر صحافي عُقد في نيويورك الأحد “على مايك جونسون والنواب الجمهوريين العودة إلى العمل. قوموا بعملكم. سيكون الديموقراطيون حاضرين”.

من جانبه، حمل جونسون – الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة أمام الصحافيين في مبنى الكابيتول الأميركي – المسؤولية لزعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وقال لشبكة إن بي سي “نحتاج منهم الى إعادة تشغيل الأنوار حتى يتمكن الجميع من أداء عملهم. لقد قام مجلس النواب بعملنا”.

