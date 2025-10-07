الاتحاد الأوروبي يستهدف الصلب الأجنبي لحماية القطاع

afp_tickers

4دقائق

كشف الاتحاد الأوروبي عن مقترحات الأحد لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، في خطوة تذكّر بتحرّكات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهدف لحماية القطاع الذي يواجه صعوبات في التكتل بسبب المنافسة الصينية.

وقال المفوّض المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورنيه على “إكس” إن “ذلك هو إعادة إنعاش للصناعة في أوروبا”، بينما أعلن عن خطة زيادة الرسوم على الصلب إلى 50 في المئة وخفض إلى النصف للكميّة التي يُسمح بدخولها إلى التكتل المكوّن من 27 دولة قبل بدء تطبيق الرسوم.

تعد الاستراتيجية الأوروبية مماثلة لتلك التي تبناها ترامب الذي فرض أيضا رسوما جمركية نسبتها 50 في المئة للحد من استيراد المعادن الزهيدة الثمن من الصين التي تنتج أكثر من نصف الصلب في العالم. وقامت كندا بخطوات مشابهة.

ويهدف المقترح الذي يتعيّن على الدول الأعضاء في التكتل والبرلمان الأوروبي الموافقة عليه، إلى استبدال خطة الحماية الحالية التي تفرض رسوما نسبتها 25 في المئة، تضاف إلى حصص الواردات المحددة، لكن مهلتها تنقضي العام المقبل.

وقال سيجورنيه للصحافيين قبل الإعلان إن “صناعة الصلب الأوروبية كانت على حافة الانهيار. نحن نحميها ليكون بإمكانها الاستثمار والتخلص من انبعاثات الكربون ولتصبح تنافسية مجددا”.

– ملايين الوظائف بخطر –

من المقرر أن يعرض سيجورنيه الخطة رسميا في وقت لاحق الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إلى جانب مفوّض التجارة ماروش شيفتشوفيتش.

ويأمل مفوض التجارة أن يتعاون الاتحاد الأوروبي مع واشنطن للتعامل مع الطاقة الإنتاجية الصينية الزائدة. وأجرى محادثات مع نظرائه الأميركيين للاتفاق على حصص استيراد الصلب.

وبعد اتفاق الرسوم الجمركية الأميركي-الأوروبي الذي تم التوصل إليه في تموز/يوليو، قال شيفتشوفيتش إن قطاعي الصلب والألمنيوم الأوروبي والأميركي واجها المشكلة ذاتها.

وترسم البيانات صورة قاتمة لقطاع أوروبي غير قادر على مواجهة عمالقة الصلب في العالم.

أنتجت الصين العام الماضي أكثر من مليار طن من الصلب، أي أكثر بكثير من الهند التي أنتجت 149 مليون طن.

وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة إذ أنتجت حوالى 79 مليون طن، بحسب أرقام “رابطة الفولاذ العالمية” World Steel.

في المقابل، أنتجت ألمانيا نحو 37 مليون طن فيما لم يتجاوز الإنتاج الفرنسي 11 مليون طن.

في الأثناء، يسعى الاتحاد الأوروبي لتشكيل “تحالف معادن” مع الولايات المتحدة لحماية اقتصاديهما من الطاقة الإنتاجية الصينية الزائدة.

ومع مضي الاتحاد الأوروبي قدما في إزالة الكربون من الصناعة، يعد الصلب غاية في الأهمية بالنسبة لمعدات الطاقة المتجددة، انطلاقا من الألواح الشمسية مرورا بتوربينات الرياح، وصولا إلى السيارات الكهربائية.

يوظّف قطاع الصلب حوالى 300 ألف شخص في أوروبا وتمّت خسارة نحو مئة ألف وظيفة خلال السنوات الـ15 الأخيرة، بحسب القطاع.

وتضع الأزمة الحالية هؤلاء العمال في خطر أيضا، إضافة إلى 2,3 مليون وظيفة غير مباشرة، بحسب رابطة الفولاذ الأوروبية.

فبو-راض/لين/ب ق