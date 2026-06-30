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التكيف مع المناخ

يونيو يسجّل أطول موجة حر في سويسرا منذ بدء القياسات

السباحون
Keystone-SDA

سجّلت عدة محطات رصد جوي في سويسرا، أمس الاثنين، أرقامًا قياسية جديدة من حيث مدة موجة الحر.

تم نشر هذا المحتوى على
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Keystone-SDA
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وبحلول منتصف النهار، أظهرت بيانات محطات برن/تسوليكوفن، وباييرن، وبوخس/آراو، وبويي تسجيل 13 يومًا متتاليًا تجاوزت فيها درجات الحرارة العظمى عتبة 30 درجة مئوية.

كما عادت محطات زيورخ/فلونترن، وشافهاوزن، وديلمون، وفريبورغ، وألتدورف إلى ملامسة أرقامها القياسية السابقة من حيث طول موجة الحر.

وفي سانت غالن، حُطّم الرقم القياسي أيضًا، إذ ارتفع عدد الأيام المتتالية التي تجاوزت فيها الحرارة 30 درجة مئوية من ثلاثة إلى خمسة أيام.

وتُقاس موجة الحر بعدد الأيام المتتالية التي تتخطى فيها درجات الحرارة العظمى هذه العتبة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، سُجّلت بدورها درجات حرارة قياسية، حيث بلغت 39 درجة مئوية في بازل/بينينغن وبيتسناو.

ويمثل ذلك أعلى مستوى لدرجات الحرارة يُسجّل في سويسرا خلال شهر يونيو منذ بدء القياسات. غير أن التوقعات تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع.

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