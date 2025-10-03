الحياد السويسري.. أسئلتكم وإجاباتنا

بينما تُعرف سويسرا بحيادها العسكري، تُظهر طائرات سلاح الجو من طراز PC-7 وهي تحلّق فوق مبنى البرلمان الفيدرالي في برن خلال احتفال بمرور 75 عاماً على تأسيس سلاح الطيران المهني. مشهد يجسد معادلة الحياد: الامتناع عن الانخراط في الحروب، مع الحفاظ على قدرات دفاعية لحماية البلاد. Keystone / Peter Schneider

قد يكون من الصعب أحياناً استيعاب مفهوم الحياد السويسري. لقد تلقينا أسئلتكم.ن واخترنا مجموعة منها للإجابة عليها.

هل لا يزال مبدأ الحياد ساريًا في الوقت الحاضر؟ ماذا سيحدث إذا تعرضت سويسرا لاعتداء؟ وهل يستفيد الفرنك السويسري من هذا الوضع؟

سياسة الحياد في سويسرا معروفة عالميًا، لكن تفاصيلها لا تزال غير واضحة لدى كثيرين. تصلنا باستمرار تساؤلات من القرّاء عبر البريد الإلكتروني، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وفي نقاشاتنا. لذا اخترنا مجموعة من هذه الأسئلة، وأجبنا عليها من خلال مقاطع فيديو..

ماذا لو تعرضت سويسرا لهجوم؟

هل يحق للدول المحايدة التعبير عن مواقفها؟

ما تأثير الحياد على العملة السويسرية؟

متى ولماذا أصبحت سويسرا محايدة؟ وما علاقة ذلك بالجبن السويسري؟

هل ما زال الحياد السويسري قائمًا اليوم؟

من يضمن بقاء الحكومة السويسرية ملتزمة بالحياد؟

في هذا الملف تجد.ين المزيد من المعلومات حول سياسة الحياد في سويسرا:

المزيد شؤون خارجية إلى أي اتجاه يتطوّر الحياد السويسري؟ يتعرض الحياد السويسري دائمًا للضغط في أوقات الأزمات. والسؤال الرئيسي بالنسبة لسويسرا هو ما إذا كانت ستختار الانفتاح أو الانعزالية. والإجابة ستحدد اتجاه البلد في المستقبل. طالع المزيدإلى أي اتجاه يتطوّر الحياد السويسري؟

تحرير: بنيامين فون فيل

ترجمة: مي المهدي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

