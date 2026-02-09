الآلاف يخرجون إلى الشارع للتعبير عن دعمهم لهيئة الإذاعة والتلفزيون
تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في مدينة بلينزونا جنوب سويسرا نهاية الأسبوع ضد مبادرة "200 فرنك سويسري تكفي!" الهادفة إلى خفض ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.
وأبدى المشاركون والمشاركات – 6000 شخص وفقًا للمنظمين، و2000 شخص وفقًا للشرطة – دعمهم لهيئة الإذاعة السويسرية (SBC).
+ مبادرة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية
وسيصوت الناخبون.ات في 8 مارس على مبادرة تهدف إلى خفض تمويل هيئة الإذاعة الوطنية عن طريق تخفيض رسوم ترخيص التلفزيون من 335 فرنكًا سويسريًا إلى 200 فرنك سويسري.
ويرى منظمو.ات الاحتجاج أن هذه المبادرة، المعروفة أيضًا باسم “مبادرة SRG”، “ستكون ضارة بشكل خاص بالمناطق السويسرية الناطقة بالإيطالية”.
يؤكد المنظمون أيضا أن “خدمة البث العامة تلعب دورًا أساسيًا في منطقتنا وتعزز التماسك الوطني. هذا الدور سيتعرض للخطر إذا تم قبول المبادرة”.
وقد أشارت دراسة أجراها المعهد السويسري للبحوث الاقتصادية ( BAK Economics)، بتكليف من المكتب الفدرالي للاتصالات، إلى أن أي خفض في ميزانية هيئة الإذاعة والتفزيون السويسرية سيكون له تأثير كبير وغير متناسب في المنطقة الناطقة بالإيطالية في البلاد.
ويشكل موظفو.ات الهيئة نسبة أكبر من القوة العاملة المحلية (0.8٪ من الوظائف و0.9٪ من الأجور) مقارنة بالمنطقة الناطقة بالألمانية، والفرنسية في البلاد.
وتوضح دراسة (BAK Economics) أن هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة تساهم بنسبة 0.4% في اقتصاد كانتون تيتشينو، مقارنة بـ 0.1% في أجزاء أخرى من سويسرا.
نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل.
يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية.
لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا
قراءة معمّقة
الأكثر مناقشة
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.