الآلاف يخرجون إلى الشارع للتعبير عن دعمهم لهيئة الإذاعة والتلفزيون

أكثر من 2000 شخص يعملون في الإعلام العمومي في تيتشينو Keystone-SDA

تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في مدينة بلينزونا جنوب سويسرا نهاية الأسبوع ضد مبادرة "200 فرنك سويسري تكفي!" الهادفة إلى خفض ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.

3دقائق

وأبدى المشاركون والمشاركات – 6000 شخص وفقًا للمنظمين، و2000 شخص وفقًا للشرطة – دعمهم لهيئة الإذاعة السويسرية (SBC).

+ مبادرة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية

وسيصوت الناخبون.ات في 8 مارس على مبادرة تهدف إلى خفض تمويل هيئة الإذاعة الوطنية عن طريق تخفيض رسوم ترخيص التلفزيون من 335 فرنكًا سويسريًا إلى 200 فرنك سويسري.

ويرى منظمو.ات الاحتجاج أن هذه المبادرة، المعروفة أيضًا باسم “مبادرة SRG”، “ستكون ضارة بشكل خاص بالمناطق السويسرية الناطقة بالإيطالية”.

يؤكد المنظمون أيضا أن “خدمة البث العامة تلعب دورًا أساسيًا في منطقتنا وتعزز التماسك الوطني. هذا الدور سيتعرض للخطر إذا تم قبول المبادرة”.

وقد أشارت دراسة أجراها المعهد السويسري للبحوث الاقتصادية ( BAK Economics)، بتكليف من المكتب الفدرالي للاتصالات، إلى أن أي خفض في ميزانية هيئة الإذاعة والتفزيون السويسرية سيكون له تأثير كبير وغير متناسب في المنطقة الناطقة بالإيطالية في البلاد.

ويشكل موظفو.ات الهيئة نسبة أكبر من القوة العاملة المحلية (0.8٪ من الوظائف و0.9٪ من الأجور) مقارنة بالمنطقة الناطقة بالألمانية، والفرنسية في البلاد.

وتوضح دراسة (BAK Economics) أن هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة تساهم بنسبة 0.4% في اقتصاد كانتون تيتشينو، مقارنة بـ 0.1% في أجزاء أخرى من سويسرا.

كيف نترجم باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة