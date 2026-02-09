The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أخبار
الديمقراطية السويسرية

الآلاف يخرجون إلى الشارع للتعبير عن دعمهم لهيئة الإذاعة والتلفزيون

SRG: أكثر من 2000 شخص يعملون في الخدمة العامة في تيسينو
أكثر من 2000 شخص يعملون في الإعلام العمومي في تيتشينو Keystone-SDA

تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في مدينة بلينزونا جنوب سويسرا نهاية الأسبوع ضد مبادرة "200 فرنك سويسري تكفي!" الهادفة إلى خفض ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
Keystone-SDA

وأبدى المشاركون والمشاركات – 6000 شخص وفقًا للمنظمين، و2000 شخص وفقًا للشرطة – دعمهم لهيئة الإذاعة السويسرية (SBC).

+ مبادرة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية

وسيصوت الناخبون.ات في 8 مارس على مبادرة تهدف إلى خفض تمويل هيئة الإذاعة الوطنية عن طريق تخفيض رسوم ترخيص التلفزيون من 335 فرنكًا سويسريًا إلى 200 فرنك سويسري.

ويرى منظمو.ات الاحتجاج أن هذه المبادرة، المعروفة أيضًا باسم “مبادرة SRG”، “ستكون ضارة بشكل خاص بالمناطق السويسرية الناطقة بالإيطالية”.

يؤكد المنظمون أيضا أن “خدمة البث العامة تلعب دورًا أساسيًا في منطقتنا وتعزز التماسك الوطني. هذا الدور سيتعرض للخطر إذا تم قبول المبادرة”.

وقد أشارت دراسة أجراها المعهد السويسري للبحوث الاقتصادية ( BAK Economics)، بتكليف من المكتب الفدرالي للاتصالات، إلى أن أي خفض في ميزانية هيئة الإذاعة والتفزيون السويسرية سيكون له تأثير كبير وغير متناسب في المنطقة الناطقة بالإيطالية في البلاد.

ويشكل موظفو.ات الهيئة نسبة أكبر من القوة العاملة المحلية (0.8٪ من الوظائف و0.9٪ من الأجور) مقارنة بالمنطقة الناطقة بالألمانية، والفرنسية في البلاد.

وتوضح دراسة (BAK Economics) أن هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة تساهم بنسبة 0.4% في اقتصاد كانتون تيتشينو، مقارنة بـ 0.1% في أجزاء أخرى من سويسرا.

نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. 

يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية. 

لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

أخبار

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية