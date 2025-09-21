The Swiss voice in the world since 1935
العراق الغني بالموارد النفطية يفتتح أول محطة للطاقة الشمسية

أعلنت السلطات العراقية الأحد افتتاح محطة للطاقة الشمسية هي الأولى في البلاد التي تحاول تنويع مصادر الطاقة لديها، في ظلّ انقطاع مزمن للتيار الكهربائي.

وأورد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن محمد شياع السوداني افتتح “المرحلة الأولى من مشروع محطة كربلاء للطاقة الشمسية والذي يعدّ الأول من نوعه في العراق”.

وأوضح وزير الكهرباء زياد علي فاضل في بيان “افتتحنا المرحلة الأولى بـ39 ألف لوح شمسي، وسنواصل العمل حتى نصب 500 ألف لوح بطاقة تصميمية تبلغ 525 ميغاواط في كربلاء وبابل” في وسط البلاد.

وأكّد أن هذا المشروع “سيعزز استقرار الشبكة ويخفف الاعتماد على الوقود الأحفوري ويقلل الانبعاثات الضارة بالبيئة”.

وفي الجنوب، يجري العمل على مشروع “شمس البصرة” بطاقة “ألف ميغاواط ومليوني لوح شمسي”، على أن “يُفتتح جزؤه الأول قريبا” ويكون “أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة”، وفق قوله.

وتعدّ الكهرباء من أكثر القضايا الشائكة في العراق، حيث تشتدّ الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وخصوصا في الصيف عندما تناهز الحرارة 50 درجة مئوية، ممّا يؤدي إلى تصاعد الاستياء الشعبي في بلد يتجاوز عدد سكانه 46 مليونا فيما يعاني تهالك البنية التحتية وينخره الفساد.

ويسعى العراق إلى تنويع مصادر الطاقة لديه، رغم أنه يعتمد حاليا في تلبية حاجات سكانه على الواردات رغم غناه بالموارد النفطية لا سيّما من إيران المجاورة والأردن وتركيا. ويسعى كذلك إلى زيادة إنتاجه من الغاز الطبيعي.

وللحفاظ على استمرار الكهرباء بدون انقطاع، يحتاج العراق إلى إنتاج ما يقارب 55 ألف ميغاواط خلال ذروة الاستهلاك. وهذا الصيف، ولأول مرة، تمكنت محطات الطاقة العراقية من الوصول إلى عتبة 28 ألف ميغاواط، بحسب السلطات.

ومن أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي على صعيد الطاقة، تهدف حكومة السوداني التي وصلت إلى السلطة بدعم الأحزاب المقربة من إيران، بشكل خاص إلى الاستغناء عن حرق الغاز المصاحب بحلول العام 2028. بعد ذلك، سيتمّ استخدام هذا الغاز المحترق حاليا في حقول النفط، لتشغيل محطات الطاقة.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

