المحكمة العليا بهولندا تأمر الحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة لإسرائيل

reuters_tickers

2دقائق

من ستيفاني فان دين برج

لاهاي (رويترز) – أمرت المحكمة العليا الهولندية يوم الجمعة الحكومة بمراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

ولم تؤيد المحكمة حظر تصدير قطع غيار مقاتلات إف-35 الذي أصدرته محكمة أدنى درجة العام الماضي، لكنها قالت إن الحكومة يجب أن تقوم بنفسها بتقييم الوضع لمعرفة ما إذا كان هناك احتمال أن تستخدم قطع غيار الطائرات تلك بما ينتهك القانون الدولي.

وأمهلت المحكمة الحكومة ستة أسابيع لإجراء هذه المراجعة، وخلال هذه الفترة سيظل تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة محظورا.

وفي فبراير شباط 2024، أمرت محكمة النقض في لاهاي الحكومة بوقف صادرات قطع غيار المقاتلات وأرجعت هذا لوجود احتمال واضح لاستخدام إسرائيل لتلك المقاتلات في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

وقالت المحكمة يوم الجمعة “إذا خلص الوزير (المختص) لقرار بوجود احتمال واضح بأن السلع المصدرة ستستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، فبوسعه ألا يسمح بعد ذلك باستخدام تلك الرخصة”.

وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي في حملتها العسكرية على قطاع غزة وتقول إن الهدف هو القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وقتلت تلك الحملة حتى الآن عشرات الآلاف وحولت القطاع إلى أنقاض ودفعته إلى براثن أزمة إنسانية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)