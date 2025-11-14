سويسرا تدعم خطة السلام في غزة بـ20 مليون فرنك سويسري

تقدم وزارة الخارجية الفدرالية هذا الدعم لتوفير مساعدة قصيرة الأجل لخطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط. Keystone-SDA

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أنها ستخصص فورًا 10 ملايين فرنك سويسري للمساعدات الإنسانية في غزة، كما ستقدم مبلغًا إضافيًا قدره 10 ملايين فرنك لدعم إصلاحات السلطة الفلسطينية وتعزيز الحوار بين الأديان.

تلقت الحكومة السويسرية إحاطة بهذه الإجراءات يوم الأربعاء.

وتقدم وزارة الخارجية الفدرالية هذا الدعم لتوفير مساعدة قصيرة الأجل لخطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، التي تتوافق مع “إعلان نيويورك” الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وفي بيان صحفي، رحبت الحكومة الفدرالية بالتقدم المُحرز منذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر، بما في ذلك الإفراج عن الرهائن وتحسّن تدفق المساعدات الإنسانية.

ومع ذلك، ترى الحكومة الفدرالية أن هذه الخطوات لا تزال غير كافية في هذه المرحلة. وبالإضافة إلى المساعدات المالية، سترسل سويسرا طواقم لدعم العمل في مجالات القانون الإنساني الدولي ونزع السلاح وإزالة الألغام.

تٌرجم هذا التقرير بالاستعانة بأدوات ترجمة آلية وقام فريق التحرير بمراجعته وتدقيقه لغويًا لضمان الدقة والوضوح، كما تم التحقق من مطابقته للنص الأصلي.

