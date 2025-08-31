باتريك شابات: “طريق السخرية ‫بات يضيق شيئًا فشيئًا”

باتريك شابات وهو يرسم كاريكاتيرًا لصحيفة بوسطن غلوب الأمريكية. Carlo Pisani / Swissinfo

باتريك شابات، رسّام الكاريكاتور، السويسري اللبناني، يتحدث في أحدث حلقات سلسلة "أون ذي ريكورد" ، عن سبب بقاء السخرية حاضرة وفاعلة في عالمنا اليوم.

2دقائق

يعيش باتريك شابات في جنيف، وتنشر رسومَه الكاريكاتورية مجموعةٌ من الصحف، مثل بوسطن غلوب (The Boston Globe) الأمريكية، ولوتون (Le Temps) السويسرية. وكما هي رسوماته، مباشرة وواضحة، فحديثة على نفس القدر من الوضوح. ويسعى شابات إلى إظهار “الأمور على حقيقتها”، لا سيَّما، مع تصاعد القمع الذي تمارسه الأنظمة السلطوية ضد الصحافة، ووجود “شخص كاريكاتوري يجلس في البيت الأبيض”.

محتويات خارجية

محتويات خارجية

ولطالما كان شابات مدافعًا عن حرية التعبيررابط خارجي، ويعبّر عن قلقه من تزايد الهجمات حول العالم على الساخرين.ات ورسّامي.ات الكاريكاتور. ويقول: “الفكاهة مقياس للديمقراطية… والكاريكاتور قد يكون علاجًا للأجندات والمعلومات المضلِّلة”.

وبصفته رئيسًا لمؤسسة المواهب ‫الكاريكاتورية من أجل الحرية، يدافع شابات عن زملائه وزميلاته في المجال. ويضيف: ” ‫كنا ندافع عن ‫رسامي.ات الكاريكاتور في بلدان بعيدة. ‫واليوم، ندافع عن حرياتنا نحن ‫داخل أنظمتنا الديمقراطية”.

وحاليًّا، يعمل باتريك شابات مع وسائل إعلام في سويسرا، وألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة. وقد ترجمت جهات نشر مختلفة رسوماته إلى لغات عدة، وووزعتها في 130 دولة. كما ينشر شابات تقارير صحفية على شكل قصص مصوّرة، ويشارك كخبير في وسائل الإعلام، ويقدّم عروضًا تفاعلية باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

باتريك شابات والصحفي يانيس مافريس من سويس إنفو ( Swissinfo.ch) في مقر بلدية جنيف. Carlo Pisani

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"