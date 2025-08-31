The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الموقف السويسري

باتريك شابات: “طريق السخرية ‫بات يضيق شيئًا فشيئًا”

باتريك شبات
باتريك شابات وهو يرسم كاريكاتيرًا لصحيفة بوسطن غلوب الأمريكية. Carlo Pisani / Swissinfo

باتريك شابات، رسّام الكاريكاتور، السويسري اللبناني، يتحدث في أحدث حلقات سلسلة "أون ذي ريكورد" ، عن سبب بقاء السخرية حاضرة وفاعلة في عالمنا اليوم.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
جانيس مافريس , كارلو بيزاني , سيلين ستيغمولّـر

يعيش باتريك شابات في جنيف، وتنشر رسومَه الكاريكاتورية مجموعةٌ من الصحف، مثل بوسطن غلوب (The Boston Globe) الأمريكية، ولوتون (Le Temps) السويسرية. وكما هي رسوماته، مباشرة وواضحة، فحديثة على نفس القدر من الوضوح. ويسعى شابات إلى إظهار “الأمور على حقيقتها”، لا سيَّما، مع تصاعد القمع الذي تمارسه الأنظمة السلطوية ضد الصحافة، ووجود “شخص كاريكاتوري يجلس في البيت الأبيض”.

محتويات خارجية
محتويات خارجية

ولطالما كان شابات مدافعًا عن حرية التعبيررابط خارجي، ويعبّر عن قلقه من تزايد الهجمات حول العالم على الساخرين.ات ورسّامي.ات الكاريكاتور. ويقول: “الفكاهة مقياس للديمقراطية… والكاريكاتور قد يكون علاجًا للأجندات والمعلومات المضلِّلة”.

وبصفته رئيسًا لمؤسسة المواهب ‫الكاريكاتورية من أجل الحرية، يدافع شابات عن زملائه وزميلاته في المجال. ويضيف: ” ‫كنا ندافع عن ‫رسامي.ات الكاريكاتور في بلدان بعيدة. ‫واليوم، ندافع عن حرياتنا نحن ‫داخل أنظمتنا الديمقراطية”.

وحاليًّا، يعمل باتريك شابات مع وسائل إعلام في سويسرا، وألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة. وقد ترجمت جهات نشر مختلفة رسوماته إلى لغات عدة، وووزعتها في 130 دولة. كما ينشر شابات تقارير صحفية على شكل قصص مصوّرة، ويشارك كخبير في وسائل الإعلام، ويقدّم عروضًا تفاعلية باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

بارتيك شبات
باتريك شابات والصحفي يانيس مافريس من سويس إنفو ( Swissinfo.ch) في مقر بلدية جنيف. Carlo Pisani

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
8 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
66 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

اقرأ أكثر
جوجو ماير- مقابلة خاصة

المزيد

خرق البروتوكول: جوجو ماير والآلة 

تم نشر هذا المحتوى على جوجو ماير، أحد أكثر المواهب ابتكارًا في جيله، يستكشف بإبداع حدود إمكانات الجسد في العزف على الطبول. في لقاء حصري مع سويس إنفو، يتحدث ماير عن التقاليد والتكنولوجيا الرقمية ومستقبل الموسيقى.

طالع المزيدخرق البروتوكول: جوجو ماير والآلة 
معرض

المزيد

“تقليص التمويل الدولي لن يؤثّر في التعاون الثقافي السويسري العربي”

تم نشر هذا المحتوى على رغم تقليص سويسرا لتمويلاتها الثقافية في الخارج أسوة بدول غربية أخرى، حافظ التعاون الثقافي مع العالم العربي على استمراريته. ويرى الفاعلون أن خفض الدعم يهدد الحضور الثقافي السويسري ويقوّض قوتها الناعمة في الجنوب العالمي.

طالع المزيد“تقليص التمويل الدولي لن يؤثّر في التعاون الثقافي السويسري العربي”

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاورو أودا

هل ينبغي على الدول زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية أم أن تقليصه مبرر؟

تقوم العديد من الدول بتقليص إنفاقها على المساعدات الخارجية، وسويسرا من بينها. برأيك، هل هذا القرار مبرر؟

شارك في الحوار
2 تعليق
عرض المناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية